Diretta/ Sassuolo Cremonese streaming video tv: Ballardini scatenato! (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO CREMONESE: PUNTI D’ORO PER LA CREMO

La diretta di Sassuolo Cremonese, in programma lunedì 6 marzo alle ore 18:30, racconta del monday night che va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa sono saldi a metà classifica, tranquilli in ottica salvezza avendo dieci punti di vantaggio dal Verona terzultimo e senza pretese europee.

Dopo due turni senza vittorie, i neroverdi sono tornati a vincere grazie all’1-0 maturato a Lecce. Fondamentale invece fare punti per gli ospiti, impegnati nell’ardua impresa di non retrocedere con otto punti da recuperare sullo Spezia quartultimo in quattordici partite. A dare la carica potrebbe essere il primo successo in Serie A, quello dello scorso turno con la Roma.

In casa il Sassuolo ha un rendimento da quattordici punti conquistati in undici match giocati tra le mura amiche con una differenza reti “a zero” avendo segnato lo stesso numero di gol subiti (tredici). A preoccupare però è il recente trend interno con quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide casalinghe.

Potrebbe approfittarne la Cremonese che però non fa delle partite fuori casa il proprio punto di forza. Sono solo sei i punti conquistati dagli uomini di Ballardini in dodici, per una media presto fatta di un punto ogni due partite. In questo fondamentale, la Cremo è la seconda peggior squadra dopo il Verona anche se vanta un buon numero di gol fatti in trasferta (dodici, uno in più della Juventus).

SASSUOLO CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Cremonese sarà visibile solamente su Dazn, piattaforma che da diverse stagioni trasmette tutte le sfide di Serie A. Per usufruire del servizio sarà necessario essere abbonati attraverso il pass o per l’intera stagione oppure mensile.

Inoltre, la diretta Sassuolo Cremonese in streaming video sarà trasmessa anche su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato da Dazn oltre alla possibilità di visionare la partita su console.

SASSUOLO CREMONESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Cremonese vedranno i neroverdi col 4-3-3. Consigli in porta, difesa a quattro formata da Zortea, Erlic, Tressoldi e Rogério. A centrocampo spazio al solito trio Frattesi-Lopez-Matheus Henrique che nella zona nevralgica avranno il compito di supportare il tridente offensivo Bajrami-Pinamonti-Laurienté

Risponde la Cremonese con il 3-4-3. In porta Carnesecchi, pacchetto arretrato formato da Bianchetti con Chiriches e Vasquez a chiudere la cerniera difensiva. Sernicola agirà da esterno destro con Valeri sul lato mancino mentre Meité e Benassi saranno in mediana. Tridente agile e scattante con Afena-Gyan, Tsadjout e Okereke per far sperare e sognare Ballardini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sassuolo Cremonese vedono partire con i favori del pronostico la squadra di casa. Secondo Snai, la vittoria dei neroverdi valgono 1.85 contro i 4.25 del 2 fisso. Il segno x a 3.60.

Il Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è dato a 1.73 rispetto al 2 preciso del No Gol. Concludiamo con l’Over 2.5 che curiosamente ha la stessa quota dell’Under (1.85).

