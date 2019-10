Diretta Sassuolo Empoli Primavera/ Streaming video tv: neroverdi ancora a secco

Sassuolo Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. E’ già scontro salvezza tra neroverdi e toscani, con gli emiliani che assieme al Chievo sono l’unica squadra del torneo ad aver iniziato il cammino con un filotto di quattro sconfitte. Sassuolo battuto da Lazio, Genoa, Atalanta e Cagliari, ma all’Empoli non è andata molto meglio. Proprio i toscani completano con Sassuolo e Chievo il terzetto di squadre ancora a secco di vittorie nel campionato Primavera, dopo aver iniziato il loro cammino con due sconfitte contro Juventus e Cagliari, per gli azzurri sono arrivati due pareggi. Prima sul campo della Lazio, poi in casa contro il Napoli, con l’Empoli che resta comunque terzultimo dopo questi due primi passi avanti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Empoli Primavera, lunedì 21 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Empoli Primavera, lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 15.00, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Sassuolo di Turrini giocherà con un 4-3-3: Turati, Shiba, Aurelio, Ghion, Pilati, Bellucci, Ahmetaj, Marginean, Manzari, Oddei, Mattioli. L’Empoli di Buscè risponderà con un 4-3-1-2 così schierato: Pratelli, Donati, Viti, Matteucci, Adamoli, Sidibe, Asslani, Zelenkovs, Bozhanaj, Lipari, Ekong.



© RIPRODUZIONE RISERVATA