Diretta/ Sassuolo Empoli Primavera streaming video tv: Russo vs Seck

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA: NEROVERDI FAVORITI!

Sassuolo Empoli Primavera, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida in programma per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Una gara stuzzicante tra due tra le squadre che giocano il miglior calcio della categoria.

Il Sassuolo ha raccolto 19 punti nelle prime dieci giornate, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. Dopo tre vittorie di fila, i neroverdi nell’ultima giornata sono stati sconfitti 4-2 dal Cagliari. L’Empoli, invece, ha raccolto 14 punti grazie a tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. In serie positiva, gli azzurri nell’ultimo turno hanno ottenuto uno 0-0 contro la Sampdoria.

SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Sassuolo Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Sassuolo Empoli Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI

Qualche ballottaggio da risolvere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Sassuolo Empoli. Partiamo dalla compagine emiliana, in campo con il 4-3-3: Zacchi, Mandrelli, Romagna, Cannavaro, Pieragnolo, Toure, Casolari, Kumi, Bruno, Russo, Baldari. Passiamo adesso alla formazione toscana, schierata con lo stesso modulo: Fantoni, Boli, Guarino, Dragoner, Angori, Ignacchiti, Kaczmarski, Renzi, Seck, Nabian, Fini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sassuolo favorito sull’Empoli secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie ai numeri di Goldbet: la vittoria del Sassuolo è a 1,84, il pareggio è a 3,50, mentre il successo dell’Empoli è a 3,55. Gli analisti prevedono una gara ricca di emozioni e di reti: Under 2,5 a 1,94 e Over 2,5 a 1,68. Ancora più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,57 e 2,10.

