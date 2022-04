Diretta/ Sassuolo Empoli streaming video tv: toscani in bilico (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Sassuolo Empoli, lunedì 25 aprile 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valida per la 31^ giornata di Primavera 1. Toscani ancora in bilico nonostante l’ultima, fondamentale vittoria in casa contro il Bologna: la classifica in zona retrocessione resta infuocata e l’Empoli mantiene solo 2 lunghezze di vantaggio sul Lecce quartultimo, restando ancora a rischio play out.

Si trova 2 rassicuranti lunghezze avanti in classifica il Sassuolo, che messe da parte le velleità per i play off spera essenzialmente di poter chiudere la regular season senza patemi d’animo. Importante sarà gestire al meglio questa partita per tenere definitivamente a distanza il quartultimo posto. All’andata Sassuolo corsaro con un secco 0-2 in casa dell’Empoli.

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l'eventuale successo dell'Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











