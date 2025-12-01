Diretta Sassuolo Fiorentina Primavera, streaming video tv: i Viola cercheranno di tenere alla larga i neroverdi che inseguono il primato (1 dicembre, 2025)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, COME FINIRÀ?

Da una parte chi insegue i primissimi posti, dall’altra chi vuole tenersi saldo al comando. La diretta Sassuolo Fiorentina Primavera, in programma lunedì 1 dicembre alle ore 16:00, si prospetta una partita elettrica e interessante.

Il Sassuolo vanta 20 punti e si trova a -5 dalla stessa Fiorentina. Dopo due passi falsi consecutivamente contro Parma e Atalanta, i neroverdi sono tornati a vincere e lo hanno fatto battendo Lazio e Genoa rispettivamente 2-1 e 4-1.

La Fiorentina invece non perde dal 13 settembre con la Roma. Da quel giorno ci sono stati tre pareggi con Verona, Atalanta e Milan nell’ultimo turno più i successi contro Lecce, Monza, Bologna, Parma e infine Frosinone.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Ottime notizie per chi vuole vedere la diretta Sassuolo Fiorentina Primavera dato che si potrà fare gratuitamente e in chiaro su Sportitalia. Stesso discorso per la diretta streaming, visibile sull’applicazione o sito web di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera predilige l’assetto tattico 3-4-1-2 con Nyarko in porta, difesa da destra verso sinistra da Benvenuti, Vezzosi e Macchioni. A centrocampo Barani, Seminari, Cardascio e Amendola. Frangella sarà il trequartista alle spalle di Negri e Chiricallo.

Risponde la Fiorentina Primavera con il 4-2-3-1: tra i pali Fei, protetto dal pacchetto arretrato formato da Trapani, Sadotti, Kospo e Evangelista. In mediana Keita e Bonanno, più avanti Kone, Angiolini e Bertolini che supporteranno Braschi.