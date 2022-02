Diretta Sassuolo Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: per i playoff

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA: PUNTI IMPORTANTI!

Sassuolo Fiorentina Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 febbraio 2022, sarà una partita valida per la ventunesima giornata del Campionato Primavera 1, che ormai è entrato stabilmente nella sua seconda metà. Un rapido sguardo alla classifica ci dice in modo molto chiaro che la diretta di Sassuolo Fiorentina Primavera sarà una sfida molto interessante tra due formazioni che sono entrambe in lizza per raggiungere la zona playoff alla fine della stagione regolare, dal momento che il Sassuolo ha 30 punti e la Fiorentina è giusto un gradino sopra, a quota 31.

Nella scorsa giornata di campionato, il Sassuolo Primavera si è messo particolarmente in luce andando a vincere per 1-2 sul campo del Genoa, ma anche la Fiorentina si è ben comportata ottenendo un pareggio per 2-2 contro il Cagliari che è secondo in classifica, anche se naturalmente per i giovani Viola un successo avrebbe consentito un grande passo avanti nella zona playoff. Oggi proprio questo è l’obiettivo comune di entrambe le formazioni: che cosa succederà in Sassuolo Fiorentina Primavera?

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia al canale numero 60 del telecomando, che è la “casa” del campionato Primavera 1. In alternativa, si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming video, tramite l’app di Sportitalia oppure il sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA

Proviamo adesso a presentare le probabili formazioni della diretta Sassuolo Fiorentina Primavera. I neroverdi di Emiliano Bigica potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Vitale in porta; davanti a lui una difesa a quattro con Cehu, Miranda, Flamingo e Pieragnolo da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo potrebbe invece vedere titolari Zenelaj, Ahmed e Aucelli, infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere D’Andrea e Mata ai fianchi del centravanti Samele.

La Fiorentina di Alberto Aquilani dovrebbe invece proporre un modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Andonov in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Gentile, Krastev, Frison e Favasuli; in mediana la coppia composta da Corradini e Bianco; infine il reparto offensivo con Egharevba, Agostinelli e Seck da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti Toci.



