Diretta/ Sassuolo Fiorentina (Serie A) streaming video tv: viola in difficoltà

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA: I VIOLA NON POSSONO FALLIRE!

Sassuolo Fiorentina, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Viola in difficoltà e alle prese con un altro crocevia importante della stagione: i Viola dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta hanno messo in mostra i soliti difetti che li tormentano da una stagione intera, con la Fiorentina che resta comunque a +8 dal Cagliari terzultimo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: focus sul Sassuolo, live score

La salvezza è ancora da portare in sicurezza anche se l’anno prossimo il club toscano sarà probabilmente alle prese con l’ennesima rivoluzione, con i rumors che parlano di un Gennaro Gattuso vicinissimo alla panchina viola. Il Sassuolo è lontano dall’Europa visto che in testa alla classifica si corre, ma punta a confermare l’ottavo posto della scorsa stagione e l’ultima vittoria di Benevento ha confermato come la squadra allenata da De Zerbi punti a un finale di campionato in linea con gli ottimi risultati ottenuti nel corso di questa stagione, col Sassuolo che si è confermato come una realtà solida della Serie A, solo a un passo dal livello che può portare al salto nelle competizioni europee.

Probabili formazioni Serie A/ Confusione in casa Viola (31^ giornata)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure utilizzando l’applicazione di Sky Go tramite dispositivi mobili o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Fiorentina al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Pronostici Serie A/ Quote: cosa succederà al Mapei? (31^ giornata)

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sassuolo Fiorentina, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.45 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.05 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA