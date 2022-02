Diretta Sassuolo Fiorentina/ Streaming video tv: la Viola punta l’Europa (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO FIORENITNA: ITALIANO-DIONISI, SPETTACOLO!

La diretta di Sassuolo Fiorentina andrà in scena sabato 26 febbraio a partire dalle ore 20.45 al Mapei Stadium: il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte due squadre che arrivano da un momento positivo. I padroni di casa infatti nello scorso turno hanno conquistato la straordinaria vittoria contro l’allora capolista Inter, mentre gli ospiti sono reduci dal successo nello scontro diretto con l’Atalanta, che ha rappresentato il secondo consecutivo dopo quello in casa dello Spezia.

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato finale 3-0) doppietta per Flamingo

La sfida di quest’oggi, dunque, per entrambe rappresenta un banco di prova: dove possono spingersi in questa stagione in massima categoria? La classifica vede favorita la Fiorentina, che si trova al settimo posto a quota 42, ad una sola lunghezza dalla zona Europa, con una gara ancora da recuperare. Il Sassuolo, invece, si trova all’undicesimo posto, ma in questa annata vorrebbe ottenere qualcosa di più da una semplice salvezza. È per questo motivo che non intende commettere errori.

Alessandro Venturelli avvistato a Treviso?/ Testimone "L'abbiamo chiamato, è fuggito"

DIRETTA SASSUOLO FIORENITNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Sassuolo Fiorentina sarà visibile in diretta sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A, sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento all’emittente Sky Sport, che detiene in co-esclusiva i diritti di tre gare per ogni giornata. Nel primo caso, dunque, gli spettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. Nel secondo caso, invece, non dovranno fare altro che collegarsi dal proprio televisore al canale di riferimento su satellitare e digitale terrestre. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite le applicazioni Dazn o Sky Go installate su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o su computer.

DIRETTA/ Inter Sassuolo (risultato finale 0-2) streaming: colpaccio dei neroverdi!

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Gli allenatori in vista di Sassuolo Fiorentina dovranno fare i conti con qualche assenza. I padroni di casa non avranno a disposizione gli infortunati Obiang, Toljan e Djuricic. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi nel suo 4-3-3 dovrebbe ottemperare così: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez, Traorè; Berardi, Scamacca, Raspadori. Per gli ospiti, invece, l’unico a dare forfait è lo squalificato Milenkovic. Il tecnico viola Vincenzo Italiano non dovrebbe per questa ragione avere particolari problemi nello schierare i suoi uomini migliori nel consueto 4-3-3: Dragowski; Odriozola, M Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Le due squadre giocheranno dunque a specchio in questo turno.

QUOTE SASSUOLO FIORENTINA

Le quote di Sassuolo Fiorentina, proposte dall’agenzia di scommesse Snai, rivelano che il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A si preannuncia piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti offerta a 2,70. Il successo degli ospiti, con il segno 2, invece, si trova a 2,45. L’ipotesi di un pareggio, con il segno X, infine, è fissato a 3,55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA