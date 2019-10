Diretta Sassuolo Fiorentina/ Streaming video tv: Montella senza Ribéry (Serie A)

Sassuolo Fiorentina sarà diretta dal signor Maurizio Mariani, alle ore 21:00 di mercoledì 30 ottobre: le due squadre si affrontano in un match valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I ragazzi di Roberto De Zerbi sono reduci dal fondamentale successo contro il Verona di Juric: i 3 punti conquistati al Bentegodi hanno consentito al Sassuolo di respirare in classifica: ora la zona retrocessione è distante 2 punti. Il match casalingo contro la Fiorentina di Vincenzo Montella è anche l’occasione per riprendere la marcia in casa, arrestatasi con la rocambolesca sconfitta subita dall’Inter, ed anche per agganciare la Fiorentina stessa e provare a credere in qualcosa di più di una semplice salvezza. La Fiorentina è reduce a sua volta dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, arrivata all’ultimo secondo e tra le polemiche per alcune decisioni arbitrali contestate da Montella. Il successo ai viola manca da 2 turni, ovvero dalla bella vittoria di Milano contro il Milan e il tecnico dei gigliati vorrà sicuramente riprendere la marcia verso la zona Europa League, considerato obiettivo principale di questa che deve essere la stagione del rilancio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport ed il calcio di inizio è fissato per le 20:30 di mercoledì 30 ottobre. Per chiunque volesse vedere il match sarà necessario essere in possesso di un abbonamento Sky, altrimenti bisognerà accontentarsi degli highlights a fine partita; chiaramente è disponibile l’alternativa della diretta streaming video fornita dall’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Il Sassuolo dovrebbe giocare con un quasi inedito per De Zerbi 4-2-3-1. Il tecnico sembra intenzionato a dare spazio a Djuricic e Boga, che insieme all’inamovibile Berardi formeranno il tridente alle spalle di Defrel, che a sorpresa appare favorito su Caputo. In difesa verrà confermato Marlon, nonostante le ultime prestazioni poco esaltanti, mentre per Traorè si prospetta ancora una panchina: una scelta che a questo punto potrebbe far scoppiare anche un caso nell’ambiente del Sassuolo. Senza dubbio l’uomo che potrebbe cambiare le sorti del match per il Sassuolo è Berardi, fresco di rinnovo e che sembra ormai pronto per la stagione della definitiva consacrazione. Tuttavia non va dimenticato Djuricic, vero e proprio pupillo di De Zerbi che ha deciso il match contro il Verona. Dall’altro lato Montella sembra orientato a confermare il 3-5-2 con cui la Fiorentina ha giocato contro la Lazio. Al momento non sembrano essere previsti cambi rispetto alla formazione che inizialmente è scesa in campo al Franchi contro la Lazio, anche se il tecnico sembra stia valutando la possibilità di dare un turno di riposo a Ribery, ch contro la Lazio è sembrato stanco. Nel caso in cui il francese dovesse andare inizialmente in panchina, al suo posto ci sarà Boateng a fare coppia in attacco con Chiesa. Per ilr resto davanti a Dragowski ci sarà Pezzella a comandare la difesa, mentre in mediana Pulgar e Badelj garantiranno forza e sostanza. Senza dubbio l’uomo da cui Montella si aspetta un contributo importante è Federico Chiesa, leggermente in ombra contro la Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne le quote per le scommesse su questo match tra Sassuolo e Fiorentina che si giocherà al Mapei Stadium, va detto che secondo la Snai la Fiorentina parte leggermente favorita, visto che la sua affermazione è quotata a 2,20 volte la giocata. La vittoria del Sassuolo è invece pagata 3,15 volte la scommessa, mentre il pareggio è pagato ben 3,55 volte l’eventuale cifra giocata.



