Diretta/ Sassuolo Frosinone Primavera streaming video e tv. Neroverdi in crescita (5 novembre 2023)

Sassuolo Frosinone, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi in crescita nell’ultimo periodo con 3 vittorie ottenute nelle ultime 4 partite disputate in campionato. Il più recente successo in casa contro il Lecce ha riportato il Sassuolo a ridosso della zona play off, con gli emiliani che hanno staccato le retrovie della classifica.

Dall’altra parte il Frosinone è al momento fermo all’unico punto conquistato proprio contro il Lecce, ciociari di nuovo sconfitti nell’ultimo impegno disputato contro il Torino in campionato e inoltre eliminati, seppur solo ai calci di rigore, dalla Lazio. Il 22 maggio scorso il Sassuolo ha vinto l’ultimo precedente disputato nel campionato Primavera contro il Frosinone, in quell’occasione gli emiliani si imposero col punteggio di 1-0.

DIRETTA SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Frosinone Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sassuolo Frosinone Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA SU SPORTITALIA

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà il Frosinone allenato da Angelo Adamo Gregucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Romano T.; Stefanelli, Macej, Kamensek, Severino, Voncina, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Boccia, Cisse.

SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.57, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











