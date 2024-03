Diretta/ Sassuolo Frosinone (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Laurentié! (Serie A, 9 marzo 2024)

DIRETTA SASSUOLO FROSINONE (RISULTATO 0-0): CI PROVA LAURENTIÉ!

La fase centrale del primo tempo vede perdurare lo stallo tra le due squadre. Viene ammonito Doig per un fallo su Soulé, quindi al 34′ Ghedjemis chiama Consiglia alla deviazione in angolo, ma partendo da posizione di fuorigioco. Risponde Sassuolo con Pinamonti che, pur contrastato da Okoli, arriva alla conclusione ma Turati controlla. Ultima conclusione della prima frazione di gioco di Laurentié ma anche in questo caso Turati si fa trovare pronto alla respinta. (agg. di Fabio Belli)

SASSUOLO FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Frosinone sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Sassuolo Frosinone sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

VALERI KO!

Prime fase del match interlocutorie, già al 9′ cambio forzato per il Frosinone che deve sostituire l’infortunato Valeri con Lirola. Al 12′ chance per i ciociari, Mazzitelli innesce Ghedjemis che sfiora il palo con una rasoiata. Al 23′ ammonito Thorsvedt per aver fermato fallosamente una ripartenza di Brescianini, il Sassuolo fatica a farsi vedere dalle parti della porta di Turati, il Frosinone dalla sua è attento a contenere e ripartire. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Sassuolo Frosinone sta davvero per prendere il via. Crisi nera prolungata per i neroverdi: l’ultima vittoria è datata 6 gennaio nell’ultima del girone di andata, da quel momento sette sconfitte e il pareggio casalingo contro il Torino ma il timbro contro la Fiorentina rimane l’ultimo successo nelle ultime 14 gare, con 11 sconfitte dal 3-4 di Empoli. Pensate che nelle prime 13 giornate di campionato il Sassuolo aveva ottenuto 15 punti, con quattro vittorie tra cui quelle consecutive contro Juventus e Inter: da allora ha raccolto 5 punti in 14 turni, facendo peggio di qualunque altra squadra del nostro campionato di Serie A.

Non che le prestazioni recenti del Frosinone siano più brillanti: i ciociari infatti hanno una sola vittoria in 14 giornate e hanno perso dieci volte da quel momento, ci sono serie da cinque e quattro sconfitte e nel girone di ritorno i punti maturati sono stati appena 5, dunque una partita tra due squadre che devono assolutamente ritrovarsi. Adesso mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali, perché ci siamo davvero: la diretta di Sassuolo Frosinone sta finalmente per farci compagnia! SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorsvedt, Racic; Bajrami, Laurienté, Defrel; Pinamonti. Allenatore: Ballardini. FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis. Allenatore: Di Francesco. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Sassuolo Frosinone parlando anche dei testa a testa tra queste due squadre. In Serie A sono pochi, per la precisione appena cinque e rappresentano le ultime sfide andate in scena: abbiamo due vittorie del Sassuolo a fronte di altrettanti pareggi, curiosamente entrambi per 2-2 al Mapei Stadium, e il 4-2 con cui il Frosinone ha vinto lo scorso 17 settembre nella quarta giornata dell’attuale campionato. Un successo storico: in undici partite totali i ciociari hanno battuto per la prima volta i neroverdi, che per il resto hanno ottenuto sei vittorie di cui quattro consecutivi tra l’ottobre 2009 e il maggio 2011, ovviamente in Serie B.

L’ultima volta in cui la squadra emiliana ha vinto nel proprio stadio era il dicembre 2010: un pirotecnico 5-3 da parte della squadra di Angelo Gregucci. Straordinario trascinatore era stato Daniele Martinetti, che aveva segnato addirittura quattro gol; il quinto sigillo del Sassuolo era stato portato in dote da Alessandro Noselli, mentre per il Frosinone erano andati a segno Roberto Stellone, Gianluca Sansone e Vincenzo Santoruvo. Ora sarà interessante scoprire cosa succederà nella partita di oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

SPAREGGIO SALVEZZA

Sassuolo Frosinone, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo ha iniziato la stagione con l’obiettivo solito di garantirsi una salvezza senza troppi patemi. Tuttavia, il rendimento è stato deludente, portando all’esonero di Dionisi. Al suo posto è stato chiamato Bigica dalla squadra Primavera. Attualmente, gli emiliani si trovano in penultima posizione in classifica con 20 punti, a tre punti dalla zona di salvezza. Nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa contro l’Hellas Verona.

Il Frosinone ha avviato la stagione con l’obiettivo di mantenersi in Serie A dopo la promozione ottenuta lo scorso anno, quando ha dominato il campionato di Serie B. Sebbene la squadra di Di Francesco abbia iniziato bene, ha avuto un calo nelle ultime settimane. Attualmente si trova al sedicesimo posto in classifica con 24 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Frosinone, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Boloca, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Harroui.

SASSUOLO FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Frosinone ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











