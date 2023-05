DIRETTA/ Sassuolo Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Sassuolo Frosinone Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Sassuolo Primavera ha spezzato con una sconfitta infrasettimanale un periodo positivo. I neroverdi hanno in generale 53 punti in classifica perché il cammino è stato fin qui molto buono, i numeri dopo le prime trentadue giornate ci parlano di quattordici vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, con 52 gol segnati e 39 invece subiti, quindi una differenza reti che è decisamente positiva (+13) per il Sassuolo.

Il Frosinone Primavera invece non vince dal 18 marzo e ha un po’ rovinato un cammino in precedenza da splendida rivelazione. I ciociari infatti hanno 47 punti in classifica, i numeri dopo le prime trentadue giornate ci parlano di tredici vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, con 45 gol segnati e 44 invece subiti, quindi una differenza reti che resta positiva (+1) ma di pochissimo per il Frosinone. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Sassuolo Frosinone Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Frosinone Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

EMILIANI FAVORITI!

Sassuolo Frosinone, in diretta lunedì 22 maggio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi chiamati a blindare i play off dopo un grande rush finale, anche se l’ultima sconfitta in casa della capolista Lecce ha lasciato gli emiliani con un solo punto di vantaggio sull’Inter vincente domenica sul Cesena. Per tornare a +4 obbligatori dunque i 3 punti per i neroverdi.

Dopo un campionato ricco di soddisfazioni è invece calato nel finale il Frosinone, che ha subito la terza sconfitta consecutiva in casa contro la Juventus ed è ora a -6 dalla sesta piazza: solo una vittoria terrebbe viva per i Ciociari una speranza che sarebbe comunque solo matematica di raggiungimento dei play off. All’andata pari a reti bianche tra le due compagini, che non si affrontano a Sassuolo dal match di Coppa Italia del 26 settembre 2018: vinsero 2-0 i neroverdi ai tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Frosinone Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Pieragnolo, Miranda, Loeffen, Cannavaro; Abubakar, Casolari, Kumi; D’Andrea, Bruno, Russo. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Frosinone Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.











