Diretta Sassuolo Genoa Primavera/ Streaming video tv: aggancio o distacco?

Sassuolo Genoa Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 28 febbraio 2021, si gioca per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, che a causa dei mesi di stop imposti dal Coronavirus fatalmente è ancora in grosso ritardo, tanto che siamo ancora nel girone d’andata alla fine di febbraio. Da qualche settimana tuttavia si è tornati a giocare a spron battuto, dunque la diretta di Sassuolo Genoa Primavera può essere presentata come una sfida tra due formazioni che non hanno ancora chiaro quale potrebbe essere il loro destino: il Sassuolo con 17 punti è più vicino alle zone nobili, il Genoa a quota 14 deve anche guardarsi le spalle, ma ogni ipotesi resta ancora aperta per entrambe, con più di metà campionato ancora da vivere.

I giovani neroverdi nella scorsa giornata di campionato hanno vinto per 0-1 il derby emiliano sul campo del Bologna, mentre il Genoa Primavera ha ottenuto una bella vittoria per 2-4 ad Ascoli, dunque certamente il momento è buono per entrambe, ma chi saprà confermarsi? La risposta arriverà naturalmente dal campo per Sassuolo Genoa Primavera…

DIRETTA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale tematico che trovate al tasto numero 60 del DTT gratuito ed è la casa della Primavera, di cui trasmette tutte le partite del Campionato 1, oltre a fornire la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet www.sportitalia.com oppure con l’apposita applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

Per le probabili formazioni di Sassuolo Genoa Primavera, possiamo partire per i padroni di casa emiliani da un modulo 4-3-1-2 con Vitale fra i pali e davanti a lui la difesa a quattro composta da Saccani, Piccinini, Flamingo e Pieragnolo; procedendo poi verso centrocampo, ecco un terzetto con Aucelli, Artioli e Marginean, infine in attacco Manara trequartista alle spalle di Mattioli e Samele. Quanto invece agli ospiti rossoblù, ecco per il Genoa Primavera questo possibile modulo 3-4-1-2 con i difensori Piccardo, Dumbravanu e Gjini davanti al portiere Tononi; procedendo poi verso centrocampo, ecco un reparto a quattro con Boli, Eyango, Turchet e Boci, mentre il trequartista Besaggio agirà in appoggio ai due attaccanti, che potrebbero essere Kallon ed Estrella.

