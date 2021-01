Diretta/ Sassuolo Genoa (Serie A) streaming video e tv. De Zerbi vuole la reazione

DIRETTA SASSUOLO GENOA: BALLARDINI VUOLE STUPIRE!

Sassuolo Genoa, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. De Zerbi chiede ai suoi una reazione dopo la cinquina incassata a Bergamo che ha sicuramente ridimensionato i sogni europei della formazione neroverde. Dopo essere stata la rivelazione di inizio stagione la formazione emiliana ha rallentato il suo rendimento nelle ultime settimane, pur restando al sesto posto ma perdendo gli scontro di alta classifica contro Milan e appunto Atalanta. Il Sassuolo proverà a ritrovare solidità contro un Genoa che nelle prime due partite della gestione Ballardini ha sicuramente recuperato solidità. Dopo l’essenziale vittoria di La Spezia, la formazione rossoblu ha imposto il pari alla Lazio giocando un grande secondo tempo e mettendo in evidenza una condizione atletica crescente. Il Genoa ha riagganciato il quartultimo posto e vede anche il Parma lontano solo una lunghezza, confermarsi anche a Reggio Emilia cambierebbe le prospettive della stagione rossoblu.

DIRETTA SASSUOLO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

Le probabili formazioni di Sassuolo Genoa, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Gli ospiti guidati in panchina da Davide Ballardini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Sassuolo e Genoa, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA