Diretta Sassuolo Genoa/ Streaming video e tv: liguri per la salvezza (Serie A)

Sassuolo Genoa, in diretta dal Mapei Stadium, sarà il match che andrà in scena alle ore 19.30 di questa sera, mercoledì 29 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di De Zerbi nonostante la sconfitta di Napoli si è confermata una delle squadre più brillanti e vivaci del massimo campionato. Curiosissimi i quattro gol annullati nella sfida al San Paolo, tutti per fuorigioco che il VAR, seppur in situazioni abbastanza al limite, ha sempre rilevato correttamente. Ma la squadra emiliana si è confermata capace di mettere in difficoltà ogni avversario e ora proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Genoa che dopo la vittoria contro la Sampdoria nel derby sembrava ormai vicinissimo alla salvezza. La stagione però resta sofferta per i Grifoni che perdendo nettamente in casa contro l’Inter sabato scorso hanno ancora dato speranze al Lecce. Ora servirà uno sforzo in più su un campo difficile come il Mapei Stadium, col Genoa che avrà comunque l’ultima partita a Marassi contro il Verona per provare a disputare quello che sarebbe il quindicesimo campionato consecutivo in Serie A, striscia mai inanellata dai rossoblu in epoca moderna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa sarà disponibile sul canale numero 202 del satellite di Sky, Sky Sport Serie A. Gli abbonati dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione SkyGo su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

Le probabili formazioni del match tra Sassuolo e Genoa presso il Mapei Stadium. I padroni di casa del Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi scenderanno in campo scegliendo un 4-2-3-1 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Il Genoa guidato in panchina da Davide Nicola risponderà invece con un 4-4-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Schone, Barreca; Pandev, Pinamonti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Sassuolo Genoa. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Genoa (segno 2) varrebbe ben 3,75 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA