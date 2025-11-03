Presentazione della diretta Sassuolo Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA SASSUOLO GENOA (RISULTATO 1-2): DECIDE OSTIGARD DI TESTA!

Ripartenza errata di Berardi che spreca un ottimo contropiede. Ammonito Masini per un fallo a centrocampo. Vasquez ci prova di testa e sfiora la rete del vantaggio! Muharemovic commette fallo su Norton-Cuffy e viene ammonito. Ostigard! Il Genoa vince in pieno recupero! Palla in mezzo di Martin da punizione e colpo di testa vincente! (agg. Umberto Tessier)

SIGLA BERARDI!

Inizia la ripresa tra Sassuolo e Genoa. Berardi! Pareggia il Sassuolo! Laurientè in mezzo da angolo, Vitinha prolunga la sfera che termina sui piedi di Berardi, il capitano insacca. Thorstvedt ci prova dal limite, palla fuori davvero di poco. Ancora pericoloso il centrocampista del Sassuolo, arriva la grandissima risposta di Leali. Ostigard ci prova di testa, blocca senza problemi Muric. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Sassuolo Genoa streaming video, dove vedere la partita

La diretta Sassuolo Genoa andrà in scena al Mapei Stadium ma per i tifosi che non potranno essere all’impianto sarà possibile seguire il match in streaming in contemporanea grazie a Dazn e al suo abbonamento ad uno dei piani Standard, Plus e MyClub Pass tramite i canali Dazn1 e Dazn2 sul decoder di Sky o tramite il sito o l’applicazione gratuita.

SPRECA COLOMBO

Doig in mezzo, blocca senza problemi Leali. Genoa che ha sorpreso il Sassuolo con un ottimo inizio. Konè ci prova da fuori area, palla fuori di pochissimo. Palla per Colombo in area, sterzata e sinistro che termina alto. Vitinha da fuori area, Muric si rifugia in angolo. Doig in mezzo per Pinamonti che di testa non trova la porta. Laurientè dentro per Pinamonti che controlla e calcia di tacco, tiro centrale. Ammonito Marcandalli dopo il fallo su Laurientè. Grande occasione per Colombo che dribbla Doig e poi spreca mettendo fuori. Due i minuti di recupero. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA MALINOVSKYI!

Inizia il match tra Sassuolo e Genoa. Azione personale di Laurientè che supera l’avversario e crossa, chiude la difesa del Genoa. Giallo per Malinovskyi dopo il fallo su Konè. Cross di Vitinha, non trova alcun compagno di squadra. Azione personale di Vitinha che poi commette fallo su Muharemovic. Thorsby per Vitinha che supera Muric ma non trova la porta, palla in mezzo per Colombo che calcia alto. Ottimo inizio del Genoa. Malinovskyi! La sblocca il Genoa! Bel sinistro da fuori area che supera Muric. (agg. Umberto Tessier)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Negli ultimi anni è diventato un appuntamento classico della nostra Serie A, il posticipo quindi ha numeri intriganti nel testa a testa per la diretta Sassuolo Genoa. Nel massimo campionato le partite sono state in totale venti, con il Sassuolo in leggerissimo vantaggio grazie a otto successi a fronte di sette vittorie per il Genoa, mentre i pareggi sono ovviamente cinque. In Emilia il Genoa ha incassato due cinquine: 5-3 domenica 2 settembre 2018 e soprattutto il 5-0 di mercoledì 29 luglio 2020, nella ripresa post-Covid.

Un dato molto curioso sulla diretta Sassuolo Genoa è che negli ultimi tre campionato in cui le due formazioni si sono incrociate, i risultati sono sempre andati in coppia: due vittorie per il Sassuolo nel 2020-2021, due pareggi nel 2021-2022 e due vittorie per il Genoa nel 2023-2024. Il risultato di stasera costituirà un’ipoteca anche per il ritorno? Questo lo scopriremo fra qualche mese, per il momento diamo la parola al campo del Mapei Stadium! SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo. All. Murgita-Criscito. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Neroverdi assaporano la zona Europa

Tra i posticipi della decima giornata di Serie A ci sarà la diretta Sassuolo Genoa in programma alle 18.30, la partita metterà di fronte due squadre che all’inizio dell’anno speravano di lottare per lo stesso obiettivo, ovvero salvezza abbastanza tranquilla a metà classifica ma questo non sembra più essere alla portata per una delle due, i neroverdi dopo un inizio difficile sono riusciti a rimettersi in sesto e a ottenere diversi risultati positivi, l’ultimo dei quali la vittoria 1-2 in casa del Cagliari, che li hanno fatti salire in classifica fino a raggiungere un ottimo decimo posto con 13 punti.

Per i rossoblù invece questo inizio di stagione è da dimenticare tanto che sta venendo messo in discussione il ruolo del tecnico, in tutte le partite disputate, compresa l’ultima persa 0-2 contro la Cremonese, non è ancora arrivata una sola vittoria e i punti guadagnati sono solo 3 che valgono il ventesimo e ultimo posto, la zona salvezza però dista solamente due punti e quindi con una vittoria potrebbero uscire dalla crisi.

Sassuolo Genoa, probabili formazioni

Fabio Grosso per la diretta Sassuolo Genoa non dovrebbe fare nessun cambiamento negli undici titolari che hanno vinto la scorsa partita, per questo nel suo 4-3-3 ci saranno Muric tra i pali, Walukiewicz e Doig terzini con Idzes e Candé a completare il reparto, Koné, Matic e Vranckx in mezzo al campo e davanti un tridente composto da Laurienté e Berardi sulle fasce e Pinamonti in posizione centrale. Per Patrick Vieira invece la scelta dovrebbe cadere sul solito 4-2-3-1 ma con qualche cambiamento, ci sarà infatti Leali in porta, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin in difesa, Frendrup e Masini in mediana, Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha sulla trequarti ed Ekuban in attacco.

Sassuolo Genoa, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse, ecco alcuni valori che Sisal e altri siti hanno assegnato ai possibili risultati finali della diretta Sassuolo Genoa, la squadra favorita è quella neroverde anche se non in maniera netta rispetto agli avversari, infatti la loro vittoria è fissata a 2.35, valore comunque alto.

Per la vittoria dei rossoblù invece è stata scelta la quota più alta che arriva fino a 3.05 e che sottolinea il momento difficile del grifone, il pareggio invece sta a metà strada e sarà pagato 2.85 in caso dovesse verificarsi, possibilità che andrebbe bene ai padroni di casa e meno agli ospiti.