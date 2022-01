Diretta/ Sassuolo Genoa streaming video tv: per tornare alla vittoria (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO GENOA: SHEVA ALL’ULTIMA SPIAGGIA!

Sassuolo Genoa, in diretta giovedì 6 gennaio 2021 alle ore 16.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre puntano a tornare alla vittoria dopo una chiusura di 2021 non positiva. Dopo il pari subito in rimonta a Firenze il Sassuolo è crollato in casa nel derby contro il Bologna, pur restando a distanza di sicurezza dal terzultimo posto i neroverdi sembrano lontani da velleità europee quest’anno.

Il Genoa nonostante l’ultimo pari interno contro l’Atalanta ha visto complicarsi molto la sua classifica a causa della vittoria dello Spezia a Napoli che ha portato i bianconeri quartultimi a +5 dai Grifoni, che per la salvezza ora dovranno cercare una grande rimonta sperando in rinforzi dal mercato, dopo una sola vittoria nel girone d’andata. 2-2 a Marassi tra le due squadre lo scorso 17 ottobre, 2-1 per il Sassuolo nell’ultimo precedente al Mapei Stadium curiosamente disputato la scorsa Epifania, col Genoa che non vince in casa degli emiliani dallo 0-1 del 9 aprile 2016.

DIRETTA SASSUOLO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Genoa di Serie A, è una delle tre partite di questa giornata di campionato trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Genoa, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori. Risponderà il Genoa allenato da Andriy Shevchenko con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

