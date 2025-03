DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA, STRISCE POSITIVE

Due squadre in salute che si sfideranno per uno dei piatti forti di questo turno di campionato. La diretta Sassuolo Inter Primavera verrà giocata sabato 29 marzo 2025 alle ore 13:00 e vedrà la terza in classifica sfidare la seconda.

I neroverdi hanno messo recentemente a referto il secondo 1-0 nel giro di una settimana: prima con il Torino in trasferta e poi Bologna in casa. Precedentemente erano arrivati altri due successi contro Fiorentina e Milan più i pari con Cremonese e Lazio.

Diretta/ Sassuolo Bologna Primavera (risultato finale 1-0): decide Knezovic nel primo tempo! (16 marzo 2025)

L’Inter invece, dopo aver vinto cinque gare di fila contro Lecce, Udinese, Monza, Bologna e Fiorentina, sta una attimo rallentando la sua corsa, pareggiando sia nel derby contro il Milan con un gol a testa e poi con il Cagliari.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite della categoria, anche la diretta Sassuolo Inter Primavera si potrà vedere su Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete scaricare l’applicazione di Sportitalia, disponibile per tutti i dispositivi.

Video Cittadella Sassuolo (1-2)/ Gol e highlights: un buon Cittadella non basta (Serie B, 15 marzo 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER PRIMAVERA

Il Sassuolo scende in campo con il 4-3-1-2 con Scacchetti in porta, difeso dal quartetto Barani, Corradini, Di Bitonto e Benvenuti. A centrocampo spazio a Weiss, Lopes e Daldum mentre sulla trequarti Bruno darà una mano a Vedovati e Kenzovic.

L’Inter predilige invece un più classico 4-3-3 con Calligaris tra i pali. La linea diversiva vedrà Della Mora, Re Cecconi, Baronetti e Maye. Le mezzali saranno Venturini e Topalovic con Bovo mediano e tridente Spinacce-Zouin-Pinotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO INTER PRIMAVERA

Parte favorita la squadra ospite ovvero l’Inter a 2.20 contro il Sassuolo a 2.75. Il segno X è a 3.55 mentre Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.55 e 2.20.

Cittadella Sassuolo (risultato finale 1-2): non basta un gol! (Serie B, 15 marzo 2025)