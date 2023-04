Diretta/ Sassuolo Inter Primavera (risultato finale 3-2): rimonta solo sfiorata!

DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-2)

Sassuolo Inter Primavera 3-2: il risultato finale della divertente partita in Emilia sorride con il brivido ai padroni di casa neroverdi, che erano andati in vantaggio di ben tre gol prima di rischiare la clamorosa rimonta, che tuttavia l’Inter non è riuscita a completare. Nella classifica del Campionato Primavera 1 quindi il Sassuolo sale a quota 42 punti e rafforza la propria candidatura per un posto nei playoff o anche di più, mentre l’Inter resta pericolosamente ferma a 33 punti e vede lo stesso obiettivo allontanarsi sempre di più.

La cronaca della diretta di Sassuolo Inter Primavera segnala quindi già al 18’ minuto il vantaggio neroverde: Bruno recupera palla su un errore difensivo e serve Russo, che segna il primo gol del Sassuolo. La ripresa parte malissimo per i nerazzurri perché già al 46’ minuto arriva il raddoppio emiliano: Kumi è salissimo su calcio d’angolo, Botis riesce a respingere, ma la ribattuta è di Mandrelli che insacca. Al 55’ minuto D’Andrea parte sul filo del fuorigioco, evita un avversario e trafigge il portiere per il tris emiliano. Al 59’ Zacchi para un rigore ad Esposito, ma un minuto più tardi l’Inter accorcia comunque le distanze proprio con lo stesso Esposito, di testa su cross di Stankovic. I nerazzurri non mollano e segnano anche al 73’, quando una combinazione Iliev-Esposito libera al tiro Sarr per il secondo gol dell’Inter. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

La diretta di Sassuolo Inter Primavera sta per farci compagnia: le statistiche recenti ci parlano di un Sassuolo in buona condizione, che arriva a questa partita con una serie di cinque gare senza sconfitte (due vittorie) e un rendimento che nel 2023 ha visto la squadra neroverde centrare 17 punti. Nella precedente metà torneo, a parità di partite, i punti del Sassuolo erano stati 22: dunque da questo punto di vista la flessione di cui parlavamo c’è stata, ma se non altro questa striscia di imbattibilità aperta ci dice che la squadra di Emiliano Bigica sembra essersi lasciata il peggio alle spalle e ora potrebbe davvero correre per i playoff.

Anche l’Inter però ha cambiato passo: sono ben 22 i punti raccolti nella seconda parte del campionato 1, la Primavera di Cristian Chivu in precedenza ne aveva fatti ne aveva fatti 11 e dunque esattamente la metà, inoltre ci sono 6 vittorie nelle ultime 12 mentre in precedenza erano state appena due. Ora però bisognerà risolvere il fatto che l’Inter non vinca da tre gare, perché questa flessione potrebbe costare parecchio ai giovani nerazzurri; stiamo per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, possiamo allora metterci comodi e lasciar parlare i protagonisti della diretta di Sassuolo Inter Primavera perché finalmente la partita comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è il principale di questa emittente ed è disponibile, in chiaro per tutti, al numero 60 del vostro telecomando. Ricordiamo poi che un’altra modalità per assistere alla partita del campionato 1 sarà quella della diretta streaming video: in questo caso, sempre dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, le opzioni saranno due perché potrete visitare (senza costi aggiuntivi) il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app, che trovate sotto il nome di Sportitalia, sui vostri device.

OBIETTIVO PLAYOFF!

Sassuolo Inter Primavera, in diretta dallo stadio Enzo Ricci alle ore 13:00 di sabato 1 aprile, si gioca per la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Una bella partita, tra due squadre che hanno viaggiato in maniera diversa ma ora potrebbero trovarsi vicine in classifica: per l’Inter infatti una buona rimonta, il 2-2 interno contro la Roma è un risultato accolto positivamente e adesso la zona playoff è decisamente più vicina, i punti da recuperare sono 6 e chiaramente per quello che è l’andamento del torneo si tratta di una distanza colmabile.

Il Sassuolo invece è reduce dal pareggio sul campo dell’Udinese: ultimamente c’è stata un po’ di flessione ma i neroverdi continuano a puntare in maniera concreta l’obiettivo di una post season che hanno sempre avuto a portata di mano nel corso della stagione, e che dunque rappresenta l’obiettivo di una giovanile in crescita. Vedremo quello che succederà nella diretta di Sassuolo Inter Primavera, mentre aspettiamo che si giochi possiamo analizzare le possibili scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER PRIMAVERA

Emiliano Bigica si affida, per Sassuolo Inter Primavera, ad un modulo con difesa a quattro e centrocampo a tre; da vedere poi se D’Andrea giocherà sulla stessa linea di Flavio Russo, dunque nel tandem offensivo, oppure agirà insieme a Kevin Bruno sulla trequarti. In mezzo al campo Casolari sarà il regista con la collaborazione di Kumi e Leone schierati sulle mezzali; per quanto riguarda la difesa, Martini e Pieragnolo rappresenteranno i due terzini con Miranda e Adrian Cannavaro schierati da centrali a protezione del portiere Zacchi.

L’Inter Primavera di Cristian Chivu invece opta per il 4-3-3 con Aleksandar Stankovic e Stabile centrali, Botis in porta e due laterali bassi che sarebbero Dervishi e Pelamatti; a centrocampo Silas Andersen e Di Maggio insidiano le maglie di Kamate e Akinsamiro mentre Grygar dovrebbe viaggiare verso la conferma, poi tante soluzioni nel tridente offensivo dove comunque Francesco Pio Esposito resta favorito per avere la maglia da prima punta, con Owusu e Nikola Iliev sugli esterni. Da valutare poi il possibile utilizzo di Valentin Carboni, che però potrebbe essere con la prima squadra.











