Diretta/ Sassuolo Inter (Serie A) streaming video tv: i neroverdi sognano

Sassuolo Inter, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. I neroverdi si presentano in campo in questo vero e proprio big match in situazione di vantaggio, ancora imbattuti in campionato e a -2 dal Milan capolista, soli al secondo posto in classifica. Con 20 gol quello di De Zerbi è finora il miglior attacco del campionato, proprio assieme a quello dell’Inter che però è 3 punti indietro gli emiliani. Conte sulla graticola dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, che ormai ha portato i nerazzurri a un passo dalla terza eliminazione consecutiva alla fase a gironi di Champions. Anche in campionato la squadra ha traballato con una rimonta sul Torino, che conduceva 0-2 prima di incassarne 4 nell’ultima mezz’ora a San Siro. Steccare anche al Mapei Stadium potrebbe avere conseguenze significative sul futuro dell’allenatore nerazzurro, che rischia di ritrovarsi sfiduciato a neanche metà stagione.

La diretta tv di Sassuolo Inter sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Conte schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Sassuolo Inter secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa emiliani partono sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 4.50, mentre poi si sale a quota 4.20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.66 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione bianconera.



