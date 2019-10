Diretta Sassuolo Inter/ Streaming video DAZN: Conte vuole ripartire (Serie A)

Sassuolo Inter, partita diretta dal signor Giacometti, rappresenta il lunch match dell’ottava giornata nel campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 12:30 di domenica 20 ottobre. I nerazzurri cercano subito di riprendersi la vetta della classifica, persa insieme alla sfida diretta di San Siro contro la Juventus; la prima frenata dopo sei vittorie consecutive potrebbe ovviamente aver lasciato qualche strascico sulla squadra di Antonio Conte, che si trova ora nella posizione di dover dare la prima vera risposta circa le reali possibilità di lottare per lo scudetto. Il Sassuolo non gioca da tre settimane, perché prima della sosta la partita contro il Brescia è stata rinviata a causa del lutto che ha colpito la società; dunque l’ultima uscita rimane quella contro l’Atalanta, un pesante ko interno dal quale Roberto De Zerbi e i suoi ragazzi dovranno essere bravi a ripartire. Studiamo allora le possibili scelte dei due allenatori mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Sassuolo Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassuolo Inter se non eventualmente sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 della televisione satellitare e che è un’esclusiva degli abbonati alla piattaforma DAZN ma anche a quelli di Sky, grazie alla sinergia nata poco tempo fa. In alternativa chiaramente sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

De Zerbi non rinuncia al 4-3-3 per Sassuolo Inter, ma potrebbe dover sostituire Chiriches con Marlon il quale giocherebbe al centro della difesa, al fianco di Gian Marco Ferrari e con Toljan e Peluso che dovrebbero essere i terzini. In porta andrà naturalmente Consigli, mentre a centrocampo non si cambia con Obiang sempre schierato in posizione di regista, avendo al suo fianco due mezzali come Hamed Traoré e Duncan. Nel tridente offensivo si candida Defrel, che potrebbe andare a giocare come esterno sulla destra lasciando a Caputo il ruolo di centravanti, con Domenico Berardi che occuperà la corsia destra. Problemi per Conte, che ha perso D’Ambrosio e Alexis Sanchez: dunque in attacco sarà Lautaro Martinez ad affiancare Romelu Lukau, mentre a destra giocherà Candreva anche se Lazaro ha fatto bene in nazionale. Per il resto, Gagliardini sembra potersi prendere un posto a centrocampo sostituendo Sensi, grande ex che non ci sarà per infortunio; Barella giocherà sul centrodestra con Brozovic come playmaker, la fascia sinistra sarà presidiata da Asamoah mentre in difesa sarà ancora Bastoni a prendere il posto di Godin, con De Vrij e Skriniar a completare il reparto davanti ad Handanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Nerazzurri favoriti in Sassuolo Inter, secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 che regola la vittoria esterna vale infatti 1,70 volte la cifra investita con questo bookmaker, mentre arriviamo già ad un valore di 5,00 volte la giocata per il segno 1, sul quale dovrete scommettere per il successo dei neroverdi. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,75 volte la somma messa sul piatto.



