DIRETTA/ Sassuolo Inter video streaming tv: una storia molto particolare

DIRETTA SASSUOLO INTER: IL TESTA A TESTA

Il testa a testa della diretta Sassuolo Inter inizierà la nona giornata di campionato di Serie A. Una sfida tra due compagini che non può non fare pensare il pesante 0-7 nella prima assoluta tra queste due squadre. Potenza dei nerazzurri che viene certificata anche con la seconda sfida tra le due rose con la vittoria dell’Inter per 1-0. Nuova stagione di Serie A ma non cambia il risultato della gara di andata con la vittoria, ancora, di 7-0. Per la prima vittoria del Sassuolo bisogna attendere il quarto incontro con il risultato di 3-1 per i neroverdi. Da quel momento altre tre vittorie consecutive per il Sassuolo che ha portato lo score, in quel momento, sul 4-3 per gli emiliani. Dominio Sassuolo che viene spezzato dal gol di Antonio Candreva che pareggia i conti nello storico del match.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER/ Quote: sorprese per Dionisi in attacco?

Altre quattro vittorie consecutive per il Sassuolo che ai conferma più che un ostacolo per la Milano nerazzurra. Nel 2019, l’unico, fino a quel momento, pari tra le due squadre con un equilibrato 0-0, al quale fa seguito un roboante 3-3 intervallato dalla pirotecnica sfida vinta dall’Inter per 3-4 al Mapei Stadium. Ultime quattro sfide, invece, che hanno sorriso all’Inter con tre vittorie ad eccezione dell’ultimo scontro vinto dal Sassuolo a San Siro con i gol di Raspadori e Scamacca, entrambi assenti per trasferimenti nel mercato estivo, del prossimo incontro previsto per sabato 8 ottobre alle ore 15:00. (Agg da Marco Genduso)

Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

COME VEDERE LA PARTITA SASSUOLO INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Sassuolo Inter non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sassuolo Inter sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Sassuolo Salernitana (risultato finale 5-0): cinquina con Antiste!

NERAZZURRI FAVORITI

Sassuolo Inter, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Inzaghi chiamato a ripartire in questa trasferta emiliana dopo il successo col Barcellona che, seppur sofferto, ha rilanciato i nerazzurri in Champions League e soprattutto ha scacciato le nubi che si erano addensate sul tecnico dopo l’ultima sconfitta in casa contro la Roma. Vincere a Reggio Emilia sarebbe però l’unica possibilità per l’Inter per restare agganciata al treno di alta classifica.

Il Sassuolo sta vivendo un momento positivo, dopo una partenza un po’ a rilento in campionato i neroverdi sono riusciti a centrare 2 vittorie consecutive, espugnando il campo del Torino e poi vincendo in goleada in casa contro la Salernitana, agganciando a quota 12 punti proprio l’Inter in classifica. Il 2 ottobre 2021 l’Inter ha vinto col punteggio di 1-2 l’ultimo precedente in casa del Sassuolo, ultima vittoria emiliana contro i nerazzurri in casa datata 19 agosto 2018 grazie a un gol di Domenico Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Inter, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

SASSUOLO INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.30, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA