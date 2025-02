DIRETTA SASSUOLO JUVE STABIA, NON BISOGNA FERMARSI DI NUOVO

La diretta Sassuolo Juve Stabia è prevista per sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00. Al Mapei Stadium-Città del Tricolore gli emiliani vorranno tornare a vincere, o quantomeno a fare punti, dopo essere stati sconfitti in trasferta nella scorsa giornata dallo Spezia e adesso tornano ancor di più a sentire la pressione del Pisa, secondo a 50 punti prima dell’inizio del weekend. Gli emiliani, invece primi con cinquantadue punti, dovranno però stare bene attenti nell’affrontare l’avversario odierno, non certo l’ultimo arrivato nella graduatoria della Serie B 2024/2025.

DIRETTA/ Sassuolo Cesena Primavera (risultato finale 2-1): Daldum decide all'ultima azione! (27 gennaio 2025)

Le Vespe sono la quinta forza del campionato cadetto con i loro trentatre punti. Reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro la Carrarese interrompendo una serie di gare senza successi che durava da qualche turno di troppo, anche i campani hanno in ogni caso bisogno di continuare a vincere poichè devono a loro volta prestare molta attenzione alle loro spalle vista la presenza di compagini come il Catanzaro, che potrebbe scavalcarili, ed anche il terzetto composto da Bari, Palermo e Cesena, che potrebbero invece raggiungerli a parità di punti.

DIRETTA/ Juve Stabia Carrarese (risultato finale 2-1): accorcia Schiavi! (Serie B, 25 gennaio 2025)

SASSUOLO JUVE STABIA INFO STREAMING, VIDEO, TV: DOVE VEDERE IL MATCH?

La diretta Sassuolo Juve Stabia non sarà visibile in tv. La partita sarà trasmessa invece in streaming dalla piattaforma a pagamento DAZN. Si potrà usare l’applicazione ufficiale e dunque come sempre il pc, il tablet oppure il proprio smart phone.

SASSUOLO JUVE STABIA, ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si aspetta qualche cambiamento per i padroni di casa dalle probabili formazioni della diretta Sassuolo Juve Stabia. Dovendo fare a meno dello squalificato Thorstvedt, vedremo se mister Grosso confermerà comunque il 4-3-3 con gli altri dieci e quindi Moldovan, Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig, Boloca, Lipani, Berardi, Mulattieri e Laurienté. Il tecnico Pagliuca non dovrebbe invece discostarsi granchè dal 3-4-2-1 con Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich, Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Rocchetti, Piscopo, Pierobon ed Adorante.

DIRETTA/ Spezia Sassuolo (risultato 2-1) video streaming tv: la decide Vignali! (Serie B, 24 gennaio 2025)

SCOMMESSE SASSUOLO JUVE STABIA, LE QUOTE

Le quote fornite dai vari bookmakers lasciano poco spazio all’immaginazione riguardo a chi sarà il favorito per la diretta Sassuolo Juve Stabia. Ad esempio Sisal indica l’1, e quindi il successo degli emiliani, ad appena 1.60 con il pareggio, e dunque l’x, invece a più del doppio, ovvero a 3.80. Difficile allora che i campani possano aggiudicarsi la contesa con il 2 pagato appunto a 5.25.