Diretta/ Sassuolo Juventus Primavera streaming video e tv. Partono i play off! (2 giugno 2023)

Sassuolo Juventus Primavera, in diretta venerdì 2 giugno 2023 alle ore 16.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per il primo turno dei play off del campionato Primavera 1. Parte la corsa allo Scudetto con i neroverdi lanciati da una recente serie positiva che li ha portati al quarto posto della regular season, un punto avanti proprio la Juventus grazie al pareggio in casa del Milan ottenuto dalla formazione emiliana all’ultima giornata.

Nell’ultimo turno della regular season la Juventus è stata invece sconfitta sul campo della Fiorentina, successo che ha fatto scivolare i bianconeri al quinto posto senza peraltro regalare la seconda piazza ai Viola. Juventus che ha comunque chiuso positivamente con 3 vittorie consecutive prima del ko in Toscana, successi che hanno blindato l’accesso ai play off. Il 19 agosto 2022 è terminato 2-2 il match disputato in casa dei neroverdi tra le due squadre in questa stagione.

SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato Primavera 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Ssassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner; Mandrelli, Zaknic, Miranda, Ryan; Lolli, Toure, Mata; D’Andrea, Baldari, Bruno. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Daffara; Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Nonge Boende, Bonetti; Mulazzi, Hasa, Yildiz; Turco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











