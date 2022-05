Diretta Sassuolo Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in forma

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Sassuolo Juventus Primavera, in diretta sabato 7 maggio alle ore 13:00, è valida per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. I neroverdi sono reduci dall’inaspettata sconfitta subita in casa del fanalino di coda Pescara, con la squadra abruzzese che si è imposta di misura vincendo 1-0. La compagine di Emiliano Bigica sta vivendo un periodo di alti e bassi, ed è scivolata in nona posizione in classifica con 44 punti.

La Juventus Primavera, arriva alla gara con il Sassuolo, forte del recupero infrasettimanale vinto 3-0 contro l’Empoli, arrivato dopo il netto successo nel derby contro il Torino, in cui si sono imposti con il punteggio di 4-1. La squadra allenata da Andrea Bonatti, è reduce da quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e 1 pareggio), e si è collocata al quinto posto in classifica, utile per disputare i playoff scudetto. Nella gara di andata, i bianconeri si sono imposti con un secco 2-0.

SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus Primavera, le quali scenderanno in campo nella trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei neroverdi, Emiliano Bigica, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Sassuolo, in vista della gara contro la Juventus: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

Andrea Bonatti, tecnico dei bianconeri, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta che disputerà in casa del Sassuolo Primavera: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Mbangula, Chibozo.











