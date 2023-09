DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS/ Streaming video tv: l’anno scorso vinse Dionisi (Serie A, 23 settembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Sassuolo Juventus nasce soltanto nel 2013. Una sfida contornata da tanto spettacolo posto in essere dalle due formazioni. Sono 23 le volte in cui le due formazioni si sono affrontate, ed in ben 17 occasioni i bianconeri hanno avuto la meglio. Tre volte il risultato è terminato in parità e altrettante volte il successo è stato neroverde. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato il 2013, sfida valevole per il trofeo tim. Dopo 45 minuti di gioco il risultato fu di pareggio e i bianconeri ebbero la meglio al termine dei calci di rigore.

Diretta/ Lazio Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0): vittoria in extremis! (23 settembre 2023)

Decisivi gli errori di Terranova, Berardi e Alexe. In campionato invece arrivò la prima vittoria netta della Juventus con il risultato di 4-0. Ad andare a segno Carlitos Tevez in tre occasioni e Federico Peluso, passato poi ai neroverdi la stagione dopo. La prima vittoria del Sassuolo arrivo nel 2015 grazie al grande gol realizzato da Nicola Sansone. Per attendere un’altra vittoria da parte dei neroverdi, occorre aspettare ben sei anni quando, dei gol realizzati da Frattesi e Lopez, la squadra allenata da Dionisi si impose contro i bianconeri. L’ultimo scontro tra le due formazioni fece emergere ancora il tecnico Dionisi grazie al gol firmato da Defrel. (Marco Genduso)

Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote: Chiesa-Vlahovic intoccabili (Serie A 5^ giornata 23 settembre)

DIRETTA TV SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Sassuolo Juventus è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS/ Diretta tv: Berardi protagonista (Serie A 5^ giornata, 22 settembre)

BIANCONERI IN CORSA

La diretta Sassuolo Juventus, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:00 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Fari puntati sui bianconeri che, dopo aver sconfitto la Lazio, hanno certificato la loro voglia di primeggiare in questa stagione. Sul fronte opposto, invece, i nero-verdi di mister Dionisi non sono partiti al meglio e hanno tutte le intenzioni di riscattare la sconfitta in rimonta patita a Frosinone una settimana fa.

SASSUOLO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus vedono i padroni di casa dover rinunciare agli infortunati Consigli e Alvarez. Qualche dubbio per il tecnico Alessio Dionisi: in difesa Viti potrebbe rilevare Tressoldi mentre a centrocampo Bajrami e Thorstvedt si giocano una maglia. Per Massimiliano Allegri, invece, fuori causa i lungo-degenti Alex Sandro, De Sciglio e Pogba. Gli unici interrogativi del tecnico ospiti risiedono a centrocampo dove Fagioli e Miretti si giocano un posto dal primo minuto.

SASSUOLO JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Juventus danno per favorita la squadra di mister Allegri con il segno 2 proposto a 1.77. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria del Sassuolo è dato a 4.25 mentre il pareggio si gioca a 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA