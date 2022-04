DIRETTA/ Sassuolo Juventus video streaming tv: è dominio bianconero nei precedenti

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Che cosa ci può dire la storia in vista della diretta di Sassuolo Juventus? I 17 precedenti della partita in Serie A vedono in enorme vantaggio la Juventus, che ha infatti raccolto dodici vittorie a fronte di tre pareggi e appena due successi per il Sassuolo, che però a partire dalla stagione 2019-2020 in poi ha reso decisamente più equilibrata questa partita che prima era davvero a senso unico. Infatti negli ultimi sei precedenti ci sono anche due pareggi e un successo per i neroverdi emiliani, vittoriosi per 1-2 nella partita d’andata di questo campionato mercoledì 27 ottobre scorso all’Allianz Stadium.

Terreno di gioco dove poi, come ben ricorderete, si è giocato anche giovedì 10 febbraio scorso nei quarti di Coppa Italia, ma in questo caso con vittoria casalinga dei bianconeri per 2-1 in una partita secca. Il fattore campo incide molto poco: nelle otto partite di Serie A a Reggio Emilia ci sono infatti cinque vittorie per la Juventus, due pareggi e un solo successo casalingo del Sassuolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sassuolo e Juventus? La diretta Sassuolo Juventus si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, posticipo del lunedì, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

SASSUOLO JUVENTUS: ALLEGRI METTE IN CASSAFORTE IL 4° POSTO?

Sassuolo Juventus, in diretta lunedì 25 aprile 2022 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Serie A. Allegri vuole ripartire dopo il pareggio contro il Bologna e le polemiche delle ultime settimane: vincendo contro i neroverdi la Juventus approfitterebbe del ko della Roma in casa dell’Inter e ipotecherebbe la qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia battendo la Fiorentina.

Il Sassuolo però in questo campionato si è divertito a recitare il ruolo di ammazzagrandi e nel match d’andata ha già ottenuto una clamorosa vittoria in casa dei bianconeri col punteggio di 1-2, anche se nell’ultimo impegno di campionato la squadra di Dionisi è scivolata in casa del Cagliari. Nell’ultimo precedente a Reggio Emilia, Juventus vincente col punteggio di 1-3 il 12 maggio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











