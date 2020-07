Diretta Sassuolo Juventus/ Streaming video tv: altro test per i bianconeri (Serie A)

Sassuolo Juventus, che si gioca in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, va in scena alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio ed è valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I bianconeri, possiamo ben dirlo, l’hanno scampata bella nell’ultimo turno: sotto due volte contro l’Atalanta, in casa, hanno rimontato grazie a due rigori e strappato un punto utile che ha consentito loro di tenere la Dea a -9, in questo momento la squadra bergamasca è quella più in forma del campionato e un ko interno sarebbe sinistramente somigliato a quello con cui la Lazio, vent’anni fa, aveva iniziato la sua incredibile rimonta. La Juventus inoltre deve ringraziare lo stesso Sassuolo, che al 91’ ha inflitto ai biancocelesti la terza sconfitta consecutiva: altro colpo importante per i neroverdi che continuano a sognare l’Europa League e, continuando di questo passo, potrebbero anche arrivare a prendersela. Ora non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Sassuolo Juventus; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Mapei Stadium, vediamo quali sono le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati la potranno seguire rivolgendosi a Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A (numeri 201 e 202 del decoder Sky) e in alternativa, come sempre, ci sarà la possibilità di avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Roberto De Zerbi deve ancora fare a meno di Obiang, e dunque per Sassuolo Juventus potrebbe confermare il centrocampo che ha giocato sabato: in questo caso spazio a Locatelli e Bourabia, a giocarsi il posto c’è anche Magnanelli mentre Hamed Traoré dovrebbe tornare in panchina. Gian Marco Ferrari e Marlon sono ancora favoriti per coprire Consigli al centro della difesa (Chiriches però sta bene e potrebbe giocare, per naturale turnover dando fiato a uno dei due colleghi di reparto), possono cambiare i terzini con Muldur e Rogério pronti a tornare titolari; davanti si rivedono sia Domenico Berardi che Caputo – matchwinner all’Olimpico – con loro avremo Djuricic e Boga a completare il reparto.

Nella Juventus manca Cuadrado, che è squalificato: Danilo torna a giocare come terzino destro e Alex Sandro sarà titolare, avremo poi Bonucci e De Ligt che dovrebbero andare verso la conferma a protezione di Szczesny anche se Rugani spera sempre nella sua occasione. Pjanic si riprende il posto da playmaker e il centrocampo di Maurizio Sarri dovrebbe tornare quello con Bentancur e Rabiot (favorito su Matuidi) come interni; nel tridente offensivo Bernardeschi più di Douglas Costa, Cristiano Ronaldo sarà ovviamente sull’altro versante con Dybala che ancora una volta giocherebbe come prima punta tattica, ma con Higuain eventualmente pronto a dire la sua nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i bianconeri a essere favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha fornito per Sassuolo Juventus: il segno 2 che identifica la loro vittoria esterna porta in dote 1,60 volte la somma che avrete investito con questo bookmaker, mentre il valore per il successo interno dei neroverdi vale 5,25 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un ammontare di 4,25 volte la giocata.

