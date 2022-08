Diretta/ Sassuolo Juventus streaming video tv: bianconeri, nuovo inizio (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Sassuolo Juventus, in diretta venerdì 19 agosto 2022 alle ore 19.30 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato Primavera 1. Riparte il campionato Primavera per due formazioni ambiziose, con la Juventus che mira a tornare a lottare per lo Scudetto di categoria: l’anno scorso i giovani bianconeri sono arrivati ai play off chiudendo al quinto posto la regular season, ma senza arrivare alla finale per il titolo.

Play off che il Sassuolo Primavera non ha raggiunto per pochi punti nella passata stagione: neroverdi a -5 dal sesto posto, con una flessione finale costata cara anche se gli emiliani hanno veleggiato costantemente lontani dalla zona retrocessione. Nello scorso campionato le due squadre hanno pareggiato 2-2 allo stadio Ricci del Sassuolo, l’11 novembre 2018 l’ultima vittoria juventina in casa neroverde, ultimo successo interno del Sassuolo contro la Juve nel campionato Primavera datato 14 aprile 2018.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Juventus Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Martini, Pieragnolo, Loeffen, Casolari, Miranda, Leone, Abubakar, Russo, Knezovic, Foresta. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scaglia, Valdesi, Citi, Huijsen, Rouhi, Ripani, Nonge, Hasa, Mbangula, Strijdonck, Yildiz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

