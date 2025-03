Sassuolo e Lazio si affrontano in un match fondamentale nella corsa ai playoff del campionato Primavera, la diretta Sassuolo Lazio. I neroverdi, attualmente quarti con 53 punti, hanno disputato un girone d’andata straordinario, ma qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane li ha allontanati dalle prime tre posizioni. La vittoria in extremis contro la Fiorentina nell’ultimo turno ha però rilanciato le ambizioni della squadra, che può contare su un giocatore di assoluto livello come Borna Knezovic, tornato al gol proprio nell’ultima giornata.

Diretta/ Fiorentina Sassuolo Primavera (risultato finale 2-3): Knezovic regala il colpo! (23 febbraio 2025)

La Lazio, invece, è una delle squadre più in forma del campionato: i biancocelesti hanno raccolto 11 punti nelle ultime cinque partite e sono reduci da tre vittorie consecutive contro Genoa, Cesena e Atalanta. Al momento, solo la differenza reti li tiene fuori dalla zona playoff, e un risultato positivo contro il Sassuolo potrebbe finalmente permettere loro di entrare tra le prime sei.

DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo (risultato finale 0-0): niente reti a Genova! (Serie B, 21 febbraio 2025)