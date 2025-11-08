Diretta Sassuolo Lazio Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata.

DIRETTA SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sassuolo Lazio Primavera prende il via: è arrivato il momento di vivere una partita che ci racconta di non pochi precedenti anche in epoca recente, con uno scenario che riferito alle ultime dieci sfide parla in favore biancoceleste grazie a quattro vittorie contro due, dunque sono quattro anche i pareggi ed era finita 1-1 la partita più recente in casa del Sassuolo, quella del primo marzo scorso, sigillata dal colpo di testa di Tommaso Bordoni (oggi squalificato, come abbiamo già visto) e il rigore di Borna Knezovic con cui la squadra emiliana aveva evitato la sconfitta al 92’ minuto.

Bisogna tornare al febbraio dell’anno precedente per trovare l’ultima vittoria esterna della Lazio, in quel caso con la rimonta firmata Jacopo Sardo e Flavio Sulejmani dopo il vantaggio di Gabriele Vedovati; curiosamente invece il Sassuolo non ha mai battuto i biancocelesti sul suolo amico, raccogliendo appena due pareggi a fronte di tre sconfitte. Scenario dunque non troppo favorevole a una squadra già chiamata a rialzare la testa perché in difficoltà in questo campionato, ma vedremo cosa succederà in campo; trasferiamovici subito a proposito, perché la diretta Sassuolo Lazio Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA DEL MATCH

La diretta Sassuolo Lazio Primavera viene fornita su Sportitalia e quindi in chiaro per tutti, ricordando che la diretta streaming video del match sarà appannaggio del sito dell’emittente.

PER SPICCARE IL SALTO!

La diretta Sassuolo Lazio Primavera ci farà compagnia a partire dalle ore 11:00 di sabato 8 novembre, avremo allora una bella mattinata in compagnia dell’undicesima giornata nel campionato Primavera 1 2025-2026 con una sfida tra due squadre sulla carta da playoff, ma che stanno faticando parecchio in stagione.

Per entrambe infatti la classifica dice qualcosa di diverso: il Sassuolo, laureatosi campione d’Italia nel 2024, arriva peraltro da due sconfitte consecutive, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre e non trova davvero il passo giusto per modificare la narrazione di questo campionato, anche se ovviamente la strada è lunga.

Discorso molto simile per la Lazio, che se non altro nelle ultime quattro gare ha vinto due volte e ha ottenuto, settimana scorsa, un pareggio contro il Milan che non si può considerare del tutto negativo; diciamo in generale meglio i biancocelesti, ma la differenza a dire il vero non è assolutamente marcata.

Anche perché tra poco la diretta Sassuolo Lazio Primavera potrebbe raccontarci di una vittoria da parte della squadra emiliana, che spariglierebbe ancora le carte; scopriremo se sarà così, intanto però bisogna come sempre fare la valutazione sulle scelte di campo, quindi spazio alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA

Nella diretta Sassuolo Lazio Primavera Emiliano Bigica continua a puntare sul 4-3-3, da capire chi saranno gli uomini utilizzati con una difesa nella quale Benvenuti e Macchioni dovrebbero essere i centrali, poi Campani e Barani come terzini e Nyarko in porta, a centrocampo invece si va per la conferma di tutti gli interpreti e quindi Seminari in compagnia di Frangella e Tomşa, nel tridente se la giocano Barry e Tampieri sugli esterni e Chiricallo come prima punta, ricordando che sabato scorso a Zingonia sono scesi in campo come titolari Negri, Kulla e Gjyla che restano favoriti.

Francesco Punzi nella sua Lazio dovrà rinunciare al capitano Bordoni, che è squalificato: insieme a Ciucci e Bordon dovrebbe quindi giocare Pernaselci, con Bosi in porta a completare una difesa che in fase di non possesso sarà aiutata dagli esterni Lorenzo Ferrati e Canali (che si gioca la maglia con Calvani), in mezzo al campo Santagostino Baldi e Gelli insidiati da Milillo, Cristo Muñoz tecnicamente avanza la sua posizione in quello che può diventare un 3-4-1-2 lasciando a Sana Fernandes e Sulejmani, come da copione, il compito di occuparsi del reparto avanzato.