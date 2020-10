Diretta/ Sassuolo Lazio (Primavera) streaming video tv: squadre imbattute

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: PAREGGIO ANNUNCIATO?

Sassuolo Lazio, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 11.00 sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Si affrontano due squadre che hanno mantenuto la loro imbattibilità nelle prime tre giornate di campionato. Addirittura esaltante l’avvio dei neroverdi allenati da Emiliano Bigica, che hanno colto la loro terza vittoria consecutiva con uno spettacolare 3-4 in casa del Cagliari: Sassuolo ancora a punteggio pieno e a braccetto con la Roma in testa al campionato Primavera 1. La Lazio invece ha evitato il suo primo ko rimontando il Bologna con un 3-3 emozionante, ancora trascinata dai gol e le giocate dello spagnolo Raul Moro, che al momento divide la vetta della classifica marcatori del campionato con il polacco Zalewski, bomber della Roma. La Lazio deve registrare la difesa ma è parsa competitiva in una stagione che vedrà i ragazzi di Menichini impegnati anche nella UEFA Youth League, nella speranza di tornare nell’élite anche a livello nazionale conquistando i play off a fine stagione.

DIRETTA SASSUOLO LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH DELLA PRIMAVERA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Sassuolo Lazio Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Lazio Primavera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Emiliano Bigica con un 4-3-3: Vitale; Saccani, Manarelli, Bellucci, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Mattioli, Oddei, Reda. Gli ospiti guidati in panchina da Leonardo Menichini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Nimmermeer, Raul Moro.

