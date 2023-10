DIRETTA SASSUOLO LAZIO/ Video streaming tv: biancocelesti ok nello storico! (Serie A, oggi 21 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: I TESTA A TESTA

Stiamo per vivere la diretta di Sassuolo Lazio: cosa possono dirci i precedenti di questa partita? Le due squadre si affrontano dalla stagione 2013-2014 e abbiamo 12 vittorie della Lazio, 5 del Sassuolo e appena 3 pareggi. La Lazio entra in questa sfida del Mapei Stadium con una striscia di tre successi, ma in precedenza aveva perso due volte consecutive a Reggio Emilia, sempre nel 2021 anche se chiaramente in due campionati diversi; possiamo allora ricordare che l’ultima vittoria casalinga del Sassuolo era arrivata in rimonta, nello spazio di sei minuti del secondo tempo, con i gol di Domenico Berardi e Giacomo Raspadori che avevano risposto a Mattia Zaccagni, nel finale espulso Kaan Ayhan ma a partita ormai conclusa.

Nell’ultimo campionato la Lazio ha invece vinto 2-0 entrambe le sfide contro la squadra neroverde: quella del Mapei Stadium era andata in scena nel girone di andata, precisamente alla penultima giornata. Era dunque metà gennaio: ancora Zaccagni, stavolta su rigore (Ciro Immobile era uscito per infortunio al quarto d’ora) aveva portato in vantaggio i biancocelesti al terzo minuti di recupero del primo tempo e poi, anche qui nel recupero ma della ripresa, era stato Felipe Anderson a chiudere i giochi sull’assist di Sergej Milinkovic-Savic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSUOLO LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Lazio viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Sassuolo Lazio con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BISOGNA ANCORA CARBURARE!

Sassuolo Lazio è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:45 di sabato 21 ottobre: si gioca per la nona giornata di Serie A 2023-2024, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e le due squadre vanno a caccia di una classifica migliore, trovandosi entrambe a 10 punti nella metà bassa. Il Sassuolo aveva battuto Juventus e Inter in serie, poi si è bloccato: un punto nelle ultime due gare, decisamente più abbordabili, con il pareggio di Lecce che ovviamente ha lasciato l’amaro in bocca e ci ha detto come i neroverdi manchino spesso il vero esame di maturità.

La Lazio, partita decisamente male, ha iniziato lentamente a carburare ma è ancora lontana dalle posizioni che contano; se non altro due settimane fa ha battuto l’Atalanta e ha dunque incamerato tre punti preziosi, anche considerando l’avversaria. Scopriremo tra poche ore cosa succederà nella diretta di Sassuolo Lazio, adesso possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno da questa partita, prendendoci del tempo per andare a leggere insieme le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Alessio Dionisi deve fare i conti con l’indisponibilità di Matheus Henrique: in Sassuolo Lazio dovrebbe essere Racic a giocare in mezzo al fianco di Boloca, mentre a destra in caso di forfait di Toljan è pronto Pedersen. Consigli ha ripreso il posto in porta, davanti a lui Gian Marco Ferrari è favorito su Ruan Tressoldi (con Erlic) mentre a sinistra ci sarà come sempre Matias Viña. Davanti, spazio a Domenico Berardi e Laurientè larghi, con Bajrami che invece agirà in qualità di trequartista; da valutare anche Castillejo in quel ruolo, Pinamonti è favorito su Defrel e Samuele Mulattieri nel ruolo di prima punta.

Nella Lazio sono ovviamente acciaccati Immobile e Zaccagni, chep però dovrebbero farcela: le alternative di Maurizio Sarri sono Castellanos e Pedro, mentre è confermato Felipe Anderson a destra. A centrocampo i soliti ballottaggi: stavolta Guendouzi e Rovella dovrebbero spuntarla su Kamada, Vecino e Cataldi, nessun problema per Luis Alberto che farà come sempre la mezzala sul centrosinistra. Anche in difesa ci sono dubbi: giocheranno due tra Hysaj, Marusic e Manuel Lazzari (quest’ultimo verso la panchina), Provedel naturalmente sarà in porta e come centrali avremo Casale e Alessio Romagnoli.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Sassuolo Lazio possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.











