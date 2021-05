DIRETTA/ Sassuolo Lazio video streaming tv: sono 7 gli incroci a Reggio Emilia

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Sassuolo Lazio ecco i precedenti tra le due squadre. Il match si è giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 7 volte. La squadra ospite si è imposta 4 volte con appena 1 successo dei neroverdi e 2 pareggi. L’unica vittoria del Sassuolo tra le mura amiche contro questo avversario è un 2-1 del 18 ottobre 2015. La gara in questione fu decisa dalle reti di Berardi, su rigore, e Missiroli nella prima ora di gioco. La Lazio riuscì solo a dimezzare lo svantaggio a 23′ dalla fine con un bel gol di Felipe Anderson. Sono i biancocelesti ad aver vinto l’ultima gara disputata tra le due al Mapei. Si tratta di un match del 24 novembre 2019 e terminato col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano andati avanti alla mezzora con Ciro Immobile, subendo subito dopo il gol del pari ad opera di Caputo servito bene dentro da Peluso. La rete da tre punti la realizzò, come capitato già in precedenza, Caicedo nei minuti di recupero finali.

DIRETTA SASSUOLO LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Lazio sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

SASSUOLO LAZIO: GLI OSPITI SI SCANSERANNO?

Sassuolo Lazio, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 2o.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. Appuntamento cruciale per i neroverdi che potrebbero entrare nelle competizioni UEFA per la seconda volta nella loro storia. Il Sassuolo infatti ha bisogno di una vittoria contro una Lazio ormai priva di stimoli e dovrà guardare con interesse anche la sfida che vedrà opposta la Roma, al momento al settimo posto 2 lunghezze avanti rispetto agli emiliani, in casa dello Spezia. In caso di vittoria, con un ko giallorosso sarebbero certamente gli uomini di De Zerbi a qualificarsi alla neonata Europa Conference League.

In caso di pareggio della Roma e vittoria del Sassuolo bisognerà invece tenere d’occhio la differenza reti, visto che gli scontri diretti tra le due squadre sono in parità. Con un pareggio a La Spezia la Roma sarebbe a +10, il Sassuolo è a +6 e quindi dovrebbe imporsi con almeno 5 gol di scarto. Occhio però a un caso specifico: con lo 0-0 in Spezia Roma e il 4-0 del Sassuolo contro la Lazio, servirebbe il sorteggio per stabilire la settima classificata. La Lazio in tutto questo non vuole comunque chiudere male una stagione tra alti e bassi che ha però confermato i biancazzurri in Europa dopo aver disputato una buona Champions League, col raggiungimento degli ottavi di finale. Inzaghi dovrà però fare i conti con molte assenze per quest’ultima trasferta stagionale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Lazio al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Immobile.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Sassuolo e Lazio, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.87 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.30 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

