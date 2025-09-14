Diretta Sassuolo Lazio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie A.

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: PRIMI PUNTI PER GLI EMILIANI?

Ci attende una bella diretta Sassuolo Lazio alle ore 18:00 di domenica 14 settembre: il Mapei Stadium di Reggio Emilia è teatro della sfida valida per la terza giornata di Serie A 2025-2026, e i padroni di casa restano l’unica compagine di questo campionato a non aver ottenuto punti prima della sosta internazionale.

DIRETTA/ Sassuolo Roma Primavera (risultato finale 0-2): prima vittoria giallorossa! (oggi 30 agosto 2025)

Il Sassuolo ha avuto l’esordio complesso contro i campioni d’Italia del Napoli; hanno perso e ci stava, mentre è stata sprecata una grande occasione per fare punti sul campo della Cremonese, soprattutto a causa di un pessimo inizio, con la sconfitta per 3-2 contro la neopromossa di Davide Nicola.

La Lazio per adesso ha avuto un passo alternato: brusco stop all’esordio con una sconfitta contro il Como che è stata netta anche per il gioco espresso, poi se non altro i biancocelesti si sono dati una sveglia e hanno travolto 4-0 il Verona, dunque una vittoria e una sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri.

DIRETTA/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 3-2): De Luca fa il miracolo! (Serie A, 29 agosto 2025)

La diretta Sassuolo Lazio potrebbe garantire sorprese anche perché i capitolini fuori casa non sono mai stati straordinari in epoca recente; aspettiamo che sia il campo a dirci quello che succederà, ma sfruttiamo questo tempo che ci resta per valutare insieme le probabili formazioni della partita.

COME VEDERE SASSUOLO LAZIO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta Sassuolo Lazio sarà su Sky Sport Calcio e quindi riservata agli abbonati alla tv satellitare, con la diretta streaming video che sarà invece disponibile sul portale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Fabio Grosso senza Thortsvedt e Skjellerup nella diretta Sassuolo Lazio, ma con un Wranckx in più: l’ex Milan è favorito su Boloca e giocherebbe come mezzala sul centrosinistra, perché in mezzo al campo staziona il veterano Matic. Sull’altro versante ecco Ismael Koné, in difesa sembra che Grosso voglia puntare ancora sulla coppia formata da Muharemovic e Idzes con Walukiewciz e Doig come terzini, in porta andrà Muric mentre nel tridente ecco Domenico Berardi e Pinamonti con Laurienté, “reintegrato” dopo il mancato approdo in Premier League che sembrava cosa fatta.

Calciomercato Sassuolo News/ Bournemouth su Pinamonti, a destra piace Hateboer (27 agosto 2025)

La Lazio come sappiamo è la stessa dello scorso anno: calciomercato bloccato e qualche defezione di troppo, Sarri naturalmente adotto il 4-3-3 nel quale Mario Gila e Alesso Romagnoli proteggono Provedel con l’aiuto di Marusic e Nuno Tavares che dovrebbero essere i due terzini. In mezzo si parte come sempre dal tandem formato da Guendouzi e Rovella, ottime note della stagione passata; con loro sono salite nettamente le quotazioni di Dele-Bashiru che dunque si avvia verso una maglia da titolare, da valutare poi il tridente ma Cancellieri, Castellanos e Zaccagni appaiono in netto vantaggio sulla concorrenza.

PRONOSTICO E QUOTE SASSUOLO LAZIO

Leggiamo con la diretta Sassuolo Lazio le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare la Snai: favoriti i biancocelesti perché il segno 2 per la loro vittoria vale 2,00 volte la posta in palio contro il 3,55 che accompagna invece il segno 1 sul quale puntare per il successo della formazione di casa. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, garantita dal segno 1, per la quale l’agenzia in questione vi premierebbe con una somma corrispondente a 3,45 volte la giocata.