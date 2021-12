Diretta Sassuolo Lazio/ Video streaming tv: Dionisi, Sarri e i paragoni col passato

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: GLI ALLENATORI

Eccoci vicini alla diretta di Sassuolo Lazio: per Alessio Dionisi il “problema” è il paragone con Roberto De Zerbi, almeno nel girone di andata. Il suo predecessore infatti aveva 29 punti dopo le prime 16 giornate della passata stagione: il Sassuolo era in zona Champions League e, prima di un crollo quasi verticale, era la grande rivelazione del campionato. Dionisi, autore della straordinaria promozione con l’Empoli, per il momento non può reggere il confronto ma attenzione: alla fine del 2020-2021 i neroverdi avevano fatto 62 punti (mancando la qualificazione in Conference League), aumentando leggermente il passo Dionisi potrebbe avvicinare questa cifra anche se al momento la sua media è comunque inferiore (arriverebbe a 47-48 punti con il passo odierno).

Il paragone potrebbe allora essere fatto con il primo Sassuolo di De Zerbi: i punti erano 24 dopo 16 giornate, ma solo 43 al termine del campionato. Una cifra che Dionisi, che sta comunque facendo bene per essere all’esordio assoluto in Serie A come allenatore, può raggiungere e come visto superare; per quanto riguarda Maurizio Sarri, per lui ogni tipo di paragone passa da quanto fatto da Simone Inzaghi alla Lazio: si capisce abbastanza bene che l’unico modo per migliorare sarebbe vincere lo scudetto o prendersi il secondo posto, almeno riferito al campionato… (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Sassuolo Lazio di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

SASSUOLO LAZIO: LO STORICO

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Sassuolo Lazio. La gara al Mapei Stadium si è giocata 8 volte col bilancio che è di 2 successo per i neroverdi, 4 dei biancocelesti e 2 pareggi. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta in assoluto nel settembre del 2013 alla primissima stagione in A della squadra emiliana. Il match terminò col risultato finale di 2-2 e si decise tutto nella ripresa. La gara fu aperta al minuto 50 da un gol di Andre Dias e un raddoppio di Candreva poco dopo.

La gara però fu riaperta subito da Schelotto con pareggio di Floro Flores nel finale. L’ultimo precedente risale allo scorso maggio e ci racconta l’ultimo successo dei neroverdi in un match terminato col risultato finale di 2-0. La partita fu decisa dai gol di Kyriakopoulos al decimo, calciatore poi espulso all’ora di gioco, e da Berardi che su rigore raddoppiò con una squadra che non subì il peso di giocare in inferiorità numerica. La Lazio non vince al Mapei dal novembre 2019 in una gara terminata 1-2. Nel primo tempo Immobile e Caputo facevano pari con gol decisivo al minuto 91 della Pantera Caicedo. (Matteo Fantozzi)

ALTRO TEST PER SARRI!

Sassuolo Lazio sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione AIA di Seregno. La partita in programma domenica 12 dicembre alle ore 18:00, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, è valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Il Sassuolo è reduce dal pareggio in rimonta contro lo Spezia, con la gara terminata con il risultato di 2-2. La squadra di Alessio Dionisi è in una zona tranquilla di classifica, occupando la dodicesima posizione con 10 punti. I neroverdi però hanno dimostrato di esaltarsi nelle sfide con le grandi del campionato. Infatti il Sassuolo ha vinto contro Juventus e Milan, e pareggiato contro il Napoli.

Nell’ultimo turno, la Lazio è tornata alla vittoria superando con il punteggio di 1-3 la Sampdoria. La squadra di Maurizio Sarri è in cerca di continuità di risultati, fattore che è mancato nelle recenti uscite in campionato. Infatti negli ultimi cinque turni, i biancocelesti hanno vinto due partite, perse due e pareggiata una. Risultati che hanno fatto scivolare la Lazio in ottava posizione, fuori dalla zona Europa. Nell’ultimo precedente di campionato tra le due squadre, risalente alla scorsa stagione, a conquistare i tre punti è stato il Sassuolo, vincendo in casa 2-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO LAZIO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sassuolo Lazio, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, potrebbe confermare il modulo 4-3-3, con il probabile ritorno dal primo minuto di Raspadori, il quale agirebbe da al fianco di Berardi, a supporto dell’unica punta Scamacca. Ecco la probabile formazione del Sassuolo, in vista della sfida con la Lazio: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

In casa Lazio, Maurizio Sarri conferma il consueto modulo 4-3-3. Dopo la panchina contro la Sampdoria, tornerà tra i pali Pepe Reina. L’allenatore biancoceleste dovrà rinunciare a Milinkovic-Savic, espulso nell’ultima giornata di campionato. Per sostituirlo è ballottaggio tra Basic e Akpa-Akpro. Questa la probabile formazione titolare della Lazio, la quale affronterà la trasferta di Reggio Emilia: Reina; Marusic; Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sassuolo Lazio di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici si prospetta una partita piuttosto equilibrata. La vittoria del Sassuolo, associata al segno 1, ha una quota di 2.70. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X proposto a 3.50. Leggermente favorita la Lazio, infatti la vittoria dei biancocelesti, abbinata al segno 2, è quotata 2.50.



