Diretta Sassuolo Lazio/ Streaming video tv: volo biancoceleste? (Serie A)

Sassuolo Lazio, che verrà diretta dal signor Daniele Chiffi e si gioca domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La Lazio si ripresenta in campo dopo la sosta da terza in classifica a braccetto con il Cagliari e reduce da quattro vittorie consecutive in campionato ottenute contro Fiorentina, Torino, Milan e Lecce. Servirà continuità contro un Sassuolo che sarà privo per infortunio del suo capitano Domenico Berardi ma che ha vinto 2 delle ultime 4 partite, sbancando il campo del Verona e superando prima della sosta il Bologna in casa. A +4 dalla zona retrocessione i neroverdi non possono permettersi di lasciare punti per strada, ma vincendo anche al Mapei Stadium la Lazio ha la grande occasione di lanciarsi in orbita in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Sassuolo Lazio, domenica 24 novembre 2019, ci si potrà collegare sul canale numero 253 del satellite di Sky Sport. Il match sarà disponibile in esclusiva anche in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Lazio, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi sarà schierata con un 4-3-3: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos ; Locatelli, Obiang, Djuricic; Defrel, Caputo, Boga. Risponderà la Lazio guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 4.10, l’eventuale pareggio a una quota di 3.80 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.80. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.55 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.50.



