Diretta Sassuolo Lecce primavera/ Streaming video tv: è già sfida salvezza?

DIRETTA SASSUOLO LECCE PRIMAVERA: SFIDA AI BASSI FONDI

Sassuolo Lecce primavera, in diretta dallo stadio Ricci di Sassuolo, è la partita in programma oggi, domenica 31 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 13.00. Sempre più nel vivo della 7^giornata del campionato primavera 1 ecco che con la diretta tra Sassuolo e Lecce primavera ci attendiamo già una sfida salvezza, o quasi: classifica alla mano vediamo infatti i due club, oggi in campo in terra emiliana, sul bordo della zona rossa della graduatoria, pure entrambi pazienti di riscattare un avvio di campionato non proprio perfetto.

È l’obiettivo dei neroverdi di Bigica, che dopo ben tre KO di fila, pure nelle ultime settimane hanno rialzato la testa, trovando pure un pari e un successo, rispettivamente contro Torino e Cagliari. Pure il rilancio è il pensiero fisso dei giallorossi, che pure non stanno raccogliendo grandi soddisfazioni: per il Lecce primavera appena un punticino raccolto nelle ultime 3 giornate di campionato (realizzato contro l’Atalanta) e un brutto KO recuperato con la Lazio in settimana, che è costato ai pugliesi pure l’eliminazione dal tabellone della Coppa Italia. Sarà sfida non banale quella che ci attenderà oggi e ricca di spettacolo.

DIRETTA SASSUOLO LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Lecce Primavera sarà garantita in chiaro per tutti oggi sul canale Sportitalia 61, visibile in chiaro. Inoltre Sportitalia, che è la “casa” del campionato Primavera 1, offrirà anche la diretta streaming video tramite sito Internet o app.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LECCE PRIMAVERA

Vista la necessità di dare una scossa positiva alla propria stagione dopo un avvio non eccezionale, facile immaginare che per le probabili formazioni della diretta tra Sassuolo e Lecce primavera, entrambi gli allenatori oggi optino solo per i loro titolari più in forma. Ecco che allora i neroverdi saranno in campo questa mattina con il consueto 4-3-3, dove pure Mister Bigica dovrà rinunciare allo squalificato Flamingo in difesa: al suo posto nel reparto arretrato avremo Zalli, mentre Miranda e gli esterni Paz e Pieragnolo completeranno il quartetto. A centrocampo rimane irrinunciabile il capitano Aucelli, che pure sarà accompagnato da Zenelaj e Abubakar: Mata ed Estevez poi supporteranno uno tra Daniels e Ferrara per la prima punta.

4-4-2 invece per le probabili formazioni del Lecce primavera con il tecnico Grieco che pure dovrà fare a meno di Lemmens e Burnete, entrambi squalificati dopo l’incontro con il Milan nell’ultimo turno di campionato. Ecco che allora in terra emiliana i giallorossi si affideranno a Russo e Nizet per l’eterna della difesa e il reparto sarà completato da Torok e Basic, con Borbie tra i pali. Pronti dal primo minuto a centrocampo Gonzalez e il capitano Vultunar come pure Milli e Salomaa, attesi sull’estero dello schieramento: Back e Oltremarini saranno i titolari in attacco, ma attenzione a Carrozzo, sempre pronto dalla panchina.

