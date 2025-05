Diretta Sassuolo Lecce, giallorossi già salvi

Nella mattinata del Campionato Primavera andrà in campo la diretta Sassuolo Lecce, trentasettesima e penultima giornata della competizione che sarà importante per vedere quale sarà il posizionamento finale che per i neroverdi potrebbe costringerli a partecipare ai playoff o invece permettergli di andare direttamente alle final four per lo scudetto, da cui ora sono tagliati fuori per soli 2 punti.

Per i giallorossi invece la stagione è già finita come abbiamo potuto vedere nel pareggio 1-1 con l’Empoli, avendo raggiunto la salvezza matematica ma essendo impossibile raggiungere i playoff.

Diretta Sassuolo Lecce streaming, dove seguirla

La diretta Sassuolo Lecce sarà visibile al pubblico a casa dalle 11.00 quando le immagini dallo stadio verranno trasmesse in chiaro su Sportitalia, ma anche sul sito sportitalia.it e sull’app in diretta streaming video.

Formazioni Sassuolo Lecce, probabili protagonisti della sfida

Le formazioni che dovremmo vedere in campo nella diretta Sassuolo Lecce sono quelle che con più probabilità dovrebbero portare alla vittoria la squadra, questo vale soprattutto per i neroverdi di Emiliano Bigica che ha perso 2-1 in casa della Juventus, verrà schierato quindi un 4-3-1-2 con Scacchetti, Parlato, Macchioni, Di Bitonto e Benvenuti in difesa, Weiss, Lopes e Seminari a centrocampo, Frangella trequartista, Sandro e Minta in attacco. Giuseppe Scurto invece potrebbe fare qualche cambio con Rafaila tra i pali, Udani, Esposito, Pehlivanov e Addo i 4 difensori, Kovac, Regetas e Winkelmann i 3 centrocampisti, Monache, Knutsen e Yilmaz i 3 attaccanti.

Diretta Sassuolo Lecce, quote e possibile esito finale

Come indicano classifica e fattore campo, le quote Snai per il pronostico sulla diretta Sassuolo Lecce Primavera danno favorito il segno 1, quotato a 1,83. Il segno 2 invece varrebbe 3,45, il dato curioso è che potrebbe essere leggermente favorito almeno sul pareggio, proposto infine a 3,65.