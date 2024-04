Diretta/ Sassuolo Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: Gotti con il 4-4-2, si gioca! (21 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Osserviamo i dati prima di immergerci nella diretta di Sassuolo Lecce, gara che potrebbe nascondere qualche chicca a livello statistico per quanto concerne il dove parte l’azione offensiva più che sui gol veri e propri. Infatti i giallorossi cominciano le azioni più pericolose a partire dalla zona del terzino sinistro, ossia Gallo. Dai suoi piedi partono il 23% delle azioni che poi portano alla rete pugliese, rete che di solito avviene nel 41% dei casi negli ultimi minuti della partita, dimostrando come il Lecce sia una squadra che approfitta dei momenti di stacco dell’avversario, soprattutto per la velocità degli uomini poiché il gol arriva da Gallo alla porta in meno di due minuti. I neroverdi invece possono vantare la percentuale più alta della Serie A quando si tratta di segnare nei primi minuti di gioco: 26% e questo contro il Milan lo hanno dimostrato bene.

Le azioni pericolose del Sassuolo arrivano soprattutto dalla fascia destra, con il 56% degli exg che si concentra in quella zona di campo. Speriamo non vi sia venuto il mal di testa per tutti questi numeri, la diretta di Sassuolo Lecce continuerà con qualcosa di più discorsivo come le formazioni ufficiali, non lasciate la pagina! SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Davide Ballardini LECCE (4-4-2): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Rafia, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. Allenatore: Luca Gotti (agg. Gianmarco Mannara)

SASSUOLO LECCE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molti modi per seguire la diretta di Sassuolo Lecce, infatti la Serie A è una esclusiva della piattaforma di streaming online di Dazn, che infatti l’abbonamento a questa piattaforma è l’unico modo per seguire il match. In alternativa la si può commentare insieme su questa pagina.

SASSUOLO LECCE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sassuolo Lecce propone lo scontro numero 8 nella storia di queste due formazioni. La storia evidenzia ben quattro risultati di pareggio e tre vittorie per il Sassuolo, dunque il Lecce non è mai uscita con il bottino pieno da questa sfida. La prima sfida in assoluto giocata dalle due formazioni risulta essere quella delle 9 gennaio 2010 in serie B, terminata con il risultato di 1-1. Gara di ritorno con un pareggio a reti bianche. Ancora pari nel 2019 quando le due formazioni si sono affrontate per la prima volta in massima serie.

I primi tre punti vengono conquistati dal Sassuolo che ha avuto la meglio il 4 luglio 2020 con il successo con il risultato di 4-2. Ad andare in rete per il Lecce Mancosu e Lucioni; per i neroverdi le reti della vittoria sono state realizzate da Caputo, Berardi, Boga e Muldur. Sassuolo che ha vinto anche i due successivi scontri con il risultato rispettivamente di 1-0 e 0-1. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 6 ottobre di quest’anno. Risultato finale di 1-1. (Marco Genduso)

SASSUOLO LECCE: PER LA SALVEZZA!

Prepariamoci come si deve per la prossima diretta di Sassuolo Lecce dal Mapei Stadium oggi 21 aprile alle ore 12,30 nel Lunch Match della 33esima giornata. I neroverdi arrivano a questo match dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Milan in un rocambolesco 3-3.

Attualmente si trovano al diciannovesimo posto in classifica e cercano di ottenere punti preziosi per risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona retrocessione. I giallorossi pugliesi del Lecce sono al tredicesimo posto e arrivano a questa sfida dopo uno scontro salvezza contro l’Empoli vinto per 1-0.

SASSUOLO LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

Sfida a distanza nelle probabili formazioni di Sassuolo Lecce in questa diretta: ci si aspetta che Ballardini si affidi a Defrel. Il giocatore sta scoprendo una seconda giovinezza con il nuovo allenatore e potrebbe essere una pedina fondamentale nell’attacco della squadra.

Dall’altra parte del campo, per il Lecce, è impossibile fare a meno di Gallo in difesa. Il terzino si distingue per i piedi molto educati e un buon strappo in velocità, offrendo solidità nella retroguardia e apportando qualità alla fase offensiva della squadra.

SASSUOLO LECCE, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote della diretta di Sassuolo Lecce, questa volta prese dal sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2 mentre il segno X a 2,2 mentre la vittoria del Lecce a 1,8.











