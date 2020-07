Diretta Sassuolo Lecce/ Streaming video tv: ultima spiaggia per Liverani? (Serie A)

Sassuolo Lecce, partita diretta dal signor Massa, si gioca alle ore 19:30 di sabato 4 luglio: al Mapei Stadium si torna in campo per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, a soli tre giorni dagli ultimi impegni di queste due squadre. Che hanno avuto fortune opposte: i neroverdi infatti hanno fatto il colpo grosso in casa della Fiorentina, definitivamente risolto la pratica salvezza e, anzi, sono ora proiettati verso il sogno Europa League sapendo che l’obiettivo sarebbe possibile con la costanza dei risultati, pur se bisognerà sperare che qualcuna delle squadre davanti in classifica lasci punti per strada.

Il Lecce invece ha perso una partita sanguinosa, la sfida diretta contro la Sampdoria: sconfitta casalinga che ha portato i blucerchiati a +4, se non altro la squadra di Fabio Liverani si può consolare con il ko del Genoa che ha lasciato immutate le distanze dal quartultimo posto (1 punto) e dunque ha ancora la stessa strada da percorrere. Stavolta, tuttavia, con un’occasione in meno da cogliere; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassuolo Lecce, aspettando che la partita abbia inizio possiamo sicuramente fare una valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

Roberto De Zerbi sta attuando un turnover abbastanza frequente, e dunque per Sassuolo Lecce dovrebbero tornare a giocare i titolari lasciati fuori al Franchi: significa probabilmente Kyriakopoulos come terzino destro e unico cambio in difesa (verso la conferma Muldur da terzino destro e la coppia centrale Chiriches-Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli) ma significa anche Domenico Berardi e Caputo nel reparto offensivo, anche se Defrel si è messo in grande luce a Firenze e potrebbe essere confermato. Quasi certamente vedremo ancora Boga e Djuricic completare lo schieramento d’attacco; a centrocampo da valutare le condizioni di Obiang, in caso di forfait spazio nuovamente a Magnanelli che farà coppia con Locatelli.

Nel Lecce invece la situazione degli infortunati è abbastanza pesante: potrebbe farcela Rossettini ma il titolare, davanti a Gabriel, sarà ancora Meccariello al fianco di Lucioni, che ha scontato il turno di squalifica. Donati e Calderoni dovrebbero essere i laterali bassi, a centrocampo Tachtsidis farà il vertice basso con Petriccione e Majer ai suoi lati, probabile altro forfait per Majer e allora Marco Mancosu potrebbe arretrare la sua posizione, lasciando spazio a Saponara e Falco sulla trequarti. In attacco Lapadula non ce la fa: sarà Babacar, ex della partita, a iniziare come centravanti.

L’agenzia Snai ha fornito le quote per darci un pronostico su Sassuolo Lecce, indicando nei neroverdi la squadra decisamente favorita: la loro vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore di 5,75 che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei salentini. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

