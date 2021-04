Diretta/ Sassuolo Milan (Primavera) streaming video e tv: obiettivo play off

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA: FAVORITI I PADRONI DI CASA!

Sassuolo Milan, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Scontro diretto in zona play off tra i neroverdi, che al momento occupano il quinto posto in classifica a quota 30 punti, e i rossoneri che inseguono a 3 punti di distanza, ma al momento fuori dalle prime 6 posizioni. Classifica ancora molto corta e situazione dunque aperta a ogni sviluppo, il Milan ha ribadito la sua voglia di partecipare alla post season per lo Scudetto battendo 3-1 il Torino in casa, mentre il Sassuolo dopo 2 vittorie consecutive contro Torino e Cagliari ha mancato di un soffio l’occasione per il tris, facendosi raggiungere in pieno recupero sul pari contro la Lazio.

I neroverdi hanno saputo giocare un calcio efficace mentre il Milan non ha saputo finora sostenere la sua candidatura per l’alta classifica con la giusta continuità di rendimento e cercherà un cambio di passo in questa parte conclusiva della stagione.

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Milan Primavera allo stadio Enzo Ricci. I padroni di casa allenati da Emiliano Bigica scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vitale; Saccani, Flamingo, Piccinini, Pieragnolo; Artioli, Marginean, Mercati; Barani, Samele, Manara. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Sassuolo Milan, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

