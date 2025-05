DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, SECONDO QUARTO DI FINALE

Si scende in campo sabato 24 maggio 2025 dalle ore 18:00 per la diretta Sassuolo Milan Primavera. Presso il Centro Sportivo Rocco B. Commisso – Viola Park di Bagno di Ripoli, in provincia di Firenze, sta per andare in scena il secondo quarto di finale dei playoff Scudetto per quanto riguarda il campionato Primavera 1. Dopo la sfida tra Fiorentina e Juventus disputata ieri sera, è il momento anche per neroverdi e rossoneri di cominciare la rincorsa al titolo avendo concluso la stagione regolare rispettivamente al terzo, a quota sessantanove, ed al sesto posto, con i loro sessantuno punti, in classifica.

Video Sampdoria Sassuolo Primavera (2-1)/ Gol e highlights: +3 blucerchiati, neroverdi perdono il 2° posto

Gli emiliani allenati dal tecnico Bigica sono stati sconfitti in trasferta dalla Sampdoria U20 all’ultima giornata quando non sono stati scavalcati dalla Fiorentina U20, nonostante avesse conquistato gli stessi punti, mentre l’Inter U20 certificava invece la seconda posizione con una vittoria. I lombardi guidati in panchina da mister Guidi sono invece reduci dal netto successo ottenuto in casa contro il Genoa che ha consentito loro di accedere ai playoff nonostante il Cagliari Primavera avesse a sua volta totalizzato 61 punti.

DIRETTA/ Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato finale 2-1): Murati in extremis! (16 maggio 2025)

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La fase finale del campionato Primavera 1 è disponibile su Sportitalia e questo vale dunque anche per per la diretta Sassuolo Milan Primavera. Si potrà scegliere se vedere la partita in televisione sintonizzandosi sul canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà visibile pure in streaming grazie all’applicazione ufficiale dell’emittente televisiva.

SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni emerse in settimana relative alle probabili formazioni della diretta Sassuolo Primavera lasciano presagire che l’allenatore dei giovani neroverdi, ovvero il tecnico Bigica, dovrebbe scegliere di impiegare il modulo 4-3-1-2 con Scacchetti, Parlato, G. Benvenuti, Di Bitonto, Barani, Lopes, Seminari, Knezovic, Frangella, Daldum e Vedovati dal primo minuto. La strategia selezionata invece da mister Guidi per i suoi rossoneri dovrebbe invece prevedere l’impiego del 4-3-3 con Longoni, Paloschi, Nissen, Dutu, Perera, Eletu, Sala, Bakoune, Siman, Scotti e Bonomi almeno in partenza.

Video Sassuolo Frosinone (0-1)/ Gol e highlights: Bohinen certifica i playout! (Serie B, 13 maggio 2025)

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA, LE QUOTE

Diamo ora uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Snai, per farci un’idea su quale squadra della diretta Sassuolo Milan potrebbe avere più chance di portarsi a casa la vittoria dopo i 90 minuti di gioco, per farlo basterà analizzare i valori delle quote dei tre possibili esiti della gara. La vittoria dei neroverdi è la più probabile per la qualità della squadra e per questo è data a 1.97, c’è poi la vittoria rossonera che è fissata a 3.20 e si distanzia di poco dal pareggio che, in caso si verificasse pagherebbe 3.50.