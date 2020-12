Diretta Sassuolo Milan/ Streaming video tv: il Diavolo rischia la vetta! (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO MILAN: INCROCIO INTRIGANTE

Sassuolo Milan sarà in diretta dal Mapei Stadium, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 20 dicembre: una delle partite più interessanti nel quadro della 13^ giornata della Serie A 2020-2021 si gioca qui, dove i rossoneri rischiano grosso e, per la prima volta dall’inizio della stagione, potrebbero perdere il primo posto in classifica. Nel turno infrasettimanale è arrivato un altro 2-2, ancora in rimonta e contro il Genoa: un risultato amaro per Stefano Pioli che però in questo periodo sta lamentando qualche assenza di troppo e deve fare di necessità virtù, intanto è rimasto imbattuto e in vetta e dunque guarda con fiducia anche a questa trasferta emiliana.

Anche perché il Sassuolo sembra aver perso smalto: da qualche tempo i neroverdi non si esprimono più come nelle prime uscite stagionali, cosa confermata anche dal pareggio di Firenze che ha fatto perdere terreno a Roberto De Zerbi, la cui classifica però – questo non va dimenticato – rimane più che ottima. Aspettiamo quindi con trepidazione l’intrigante diretta di Sassuolo Milan, partita sicuramente dal grande fascino; nel frattempo possiamo provare a fare qualche valutazione circa le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendone insieme dubbi e certezze con le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva sui canali Sky Sport del decoder, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

Tegola per De Zerbi: in Sassuolo Milan mancherà il grande ex Locatelli. La soluzione più probabile è che Maxime Lopez lo sostituisca affiancando Obiang, in alternativa Hamed Traoré potrebbe arretrare al centro del campo anche perché sulla trequarti si prepara a tornare Djuricic, così come Caputo che ricomporrà l’attacco titolare insieme a Domenico Berardi e Boga. In difesa i dubbi sono minori, ma comunque i ballottaggi aperti: Gian Marco Ferrari contende una maglia a Chiriches e Peluso al centro, Muldur se la gioca con Toljan per il ruolo di terzino destro, sull’altro versante Rogério è in competizione con Kyriakopoulos.

Nel Milan torna finalmente Ibrahimovic: lo svedese si prende la maglia da prima punta facendo scalare Rebic a sinistra, con il possibile inserimento di Rafael Leao. A destra Saelemaekers viaggia in vantaggio su Castillejo, Calhanoglu agirà invece sulla trequarti; in mezzo mancherà ancora Bennacer, dunque sarà Tonali a prenderne il posto giocando al fianco di Kessie che, diffidato, rischia di saltare il match contro la Lazio ma rimane imprescindibile per Pioli. L’alternativa a Tonali è Krunic, che potrebbe anche avere spazio; uomini contati in difesa e conferma per Kalulu reduce dal gol decisivo a Marassi, con lui ovviamente Alessio Romagnoli mentre a destra agirà Calabria, sull’altro versante dovrebbe regolarmente rientrare Theo Hernández.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Sassuolo Milan emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,55 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 1,95 volte l’importo investito.



