DIRETTA SASSUOLO MONZA/ Video streaming tv: all’andata ci fu un pareggio

DIRETTA SASSUOLO MONZA: TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Monza presenta la seconda sfida in massima serie tra queste due formazioni. Partendo dall’ultimo precedente, le due formazioni si sono affrontate ad inizio di quest’anno con il risultato di parità 1-1. Ad aprire le danze fu il difensore del Sassuolo Ferrari con Gianluca Caprari che pareggiò i conti al minuto 60. Questo è stato il primo e unico scontro in Serie A tra le due formazioni; per assistere a un match tra queste due squadre bisogna andare indietro nel tempo fino al 2010, in cui il Sassuolo in Coppa Italia si impose per 3-1.

Tra il 2003 e il 2008, le due squadre si sono affrontate per la bellezza di 10 volte, tutte in competizioni di Lega Pro. Lo storico di queste 10 partite pende dalle parti del Monza vincente nei primi quattro confronti con la formazione neroverde. Nel 2006 il Sassuolo riuscì a spezzare l’incantesimo del Monza ottenendo un’importante vittoria con il risultato di 0-2. Per la prima volta adesso le due formazioni si affrontano allo stadio Mapei di Reggio Emilia in una sfida inedita per il campionato di serie A dopo l’andata giocata in Lombardia. (Marco Genduso)

DIRETTA SASSUOLO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Monza dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: il canale è al numero 214 del decoder di Sky, e sarà accessibile ai clienti di questa emittente che abbiano sottoscritto un abbonamento anche con la piattaforma che ha i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione in diretta streaming video: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

SOLO PER L’ONORE!

Sassuolo Monza è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:45 di venerdì 19 maggio: è la partita che apre il programma della 36^ giornata in Serie A 2022-2023. Qui non ci sono più interessi di classifica: il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter, ha ottenuto da tempo la salvezza e, anche se forse ha viaggiato in maniera più lenta rispetto a quelle che erano le aspettative, ha portato a casa il principale obiettivo nella speranza attuale di migliorare la sua posizione finale, e poi programmare un futuro radioso.

Il Monza tecnicamente può sognare l’Europa, ma dipenderà dalla penalizzazione della Juventus: per il momento i brianzoli, che hanno battuto il Napoli nell’ultima giornata, si possono accontentare di toccare quota 50 punti in un campionato che, partito male, è poi andato in crescendo fino a diventare straordinario. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Sassuolo Monza; aspettando che la partita prenda il via possiamo rapidamente valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MONZA

Con tutta la rosa a disposizione, Alessio Dionisi potrebbe affrontare Sassuolo Monza con i migliori anche se naturalmente l’ipotesi turnover resta valida. Per il momento puntiamo su Tressoldi e Erlic a protezione di Consigli, con due terzini che saranno Toljan e Rogério (a destra però attenzione a Zortea); a centrocampo le due mezzali sono sempre Frattesi e Matheus Henrique, a fare da regista ecco Maxime Lopez. Nel tridente offensivo sembra tutto scritto: Domenico Berardi e Laurienté giocano sugli esterni, Pinamonti favorito come centravanti.

Il Monza si dispone con il solito 3-4-1-2: il trequartista può essere Pessina, in alternativa schierato in mezzo (insieme a Rovella) con Sensi che farebbe il passo avanti agendo tra le linee. Ciurria giocherà come esterno destro, sull’altro versante pronto Carlos Augusto; solita difesa con Izzo, Pablo Marì e Caldirola a proteggere il portiere Di Gregorio. Davanti, le alternative non mancano: al momento sembra che Raffaele Palladino possa nuovamente puntare su Dany Mota al fianco di Caprari, che è l’attaccante che ha giocato di più.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Sassuolo Monza, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l'agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte l'importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.











