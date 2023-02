Diretta Sassuolo Napoli Primavera/ Streaming video tv: neroverdi reduci da due ko

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA: NEROVERDI IN CRISI!

Sassuolo Napoli Primavera viene diretta dal signor Abdoulaye Diop: appuntamento alle ore 13:00 di domenica 19 febbraio per la 20^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. I neroverdi inseguono i playoff, ma sono in crisi: nelle ultime due partite hanno perso 3-0 contro la Juventus e addirittura 4-0 contro il Verona, uscendo momentaneamente dalle prime sei della classifica e dovendo ricostruire quanto di buono fatto sino a quel momento, detto che in un torneo come questo non sono poche le squadre che vivono di fiammate positive o negative.

Il Napoli ha spezzato la sua serie buia sfruttando il calendario: vittoria sul campo del Cesena ultimo in classifica, e tre punti davvero importanti per continuare a inseguire una salvezza che questa volta i partenopei sperano non debba passare dal playout, dove ovviamente il rischio di retrocessione aumenta a dismisura. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Sassuolo Napoli Primavera, mentre aspettiamo facciamo un rapido focus sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il principale canale dell’emittente che si rivolge al campionato Under 19 e che trovate al numero 60 del digitale terrestre.

In alternativa sappiamo che si potrà anche godere della visione della partita Sassuolo Napoli Primavera in diretta streaming video: per assistere al match vi potrete anche dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Le alternative sono due: potrete infatti visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.sportitalia.com oppure installare la relativa app sui vostri device, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI PRIMAVERA

Emiliano Bigica deve fare a meno dello squalificato Kevin Miranda nella diretta Sassuolo Napoli Primavera: al centro della difesa, con Adrian Cannavaro, giocherà dunque Zaknic mentre vanno per la conferma il portiere Zacchi e i due terzini, che saranno Martini a destra e Joh Ryan a sinistra. A centrocampo Casolari dovrebbe nuovamente occuparsi della regia, con le due mezzali che sarebbero Leone (in ballottaggio con Lolli e Amadou Touré) e Abubakar; Kevin Bruno alle spalle dei due attaccanti, qui Asan Mata e Flavio Russo danno la sensazione di partire favoriti.

Nicolò Frustalupi si dispone con il 3-4-2-1: Obaretin, Benedetto Barba e Daniel Hysaj formano il reparto difensivo a protezione del portiere Boffelli, possibile avvicendamento sugli esterni con Marchisano per Boni a destra e Enrico Giannini per Acampa sull’altro versante. Spavone, reduce dalla doppietta di Cesena, va per la conferma sulla trequarti; con lui stavolta potrebbe giocare Koffi, per Leonardo Rossi invece può essere previsto il turnover favorendo così la maglia da titolare per Pesce.











