Diretta Sassuolo Napoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI (RISULTATO 0-1): MCTOMINAY DI TESTA!

Inizia il match tra Sassuolo e Napoli. De Bruyne ci prova al volo sulla respinta della difesa del Sassuolo, palla alta. Pressa alta il Sassuolo per stroncare le iniziative degli azzurri. Errore di De Bruyne che serve Laurientè, chiude alla grande Rrahmani. De Bruyne per Rrahmani che di sinistro la mette fuori. Ci prova Anguissa, chiude alla grande Doig. Politano in mezzo per McTominay che la sblocca di testa! Errore del Sassuolo, McTominay calcia da fuori area, blocca Turati. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche quest’anno quasi tutte le gare della Serie A saranno trasmesse da DAZN, compresa la diretta Sassuolo Napoli. Chi possiede una smart tv potrà accedere all’applicazione direttamente dal proprio televisore. Altrimenti si potrà utilizzare la funzionalità streaming pure grazie agli altri apparecchi abilitati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

I campioni d’Italia scendono in campo per la prima volta in Serie A con la diretta di Sassuolo Napoli, e noi nell’attesa che i giocatori in campo facciano il loro riscaldamento vedremo qualche piccola statistica storica per capire sotto questo punto di vista chi potrebbe avere la meglio in questa ora e mezza di gioco. Iniziamo con il dire che queste due formazioni si sono affrontate per un totale di 23 volte, di cui solamente una in Coppa Italia finita con una vittoria dei partenopei. Invece nelle 22 gare di Serie A abbiamo un dominio da parte degli azzurri che trionfano 14 volte contro le 2 invece della formazione allenata adesso da Grosso. Le partite che mancano all’appello, ovvero 7, sono invece finite con un pareggio.

Questo ci porta poi a scavare un po’ nel passato e ci accorgiamo di come questa rivalità cominci nel 2014, anno in cui il Sassuolo approda per la prima volta in Serie A e questa rivalità dura fino alla retrocessione della squadra di capitan Berardi nel 2024, proprio quella partita finì con un’1-0 grazie alla rete di Politano, ex di questa partita. Vedremo se la squadra di Conte porterà i tre punti fin da subito, scopriamolo nella diretta di Sassuolo Napoli.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte. (agg. Gianmarco Mannara)

L’OBIETTIVO E’ RIPARTIRE BENE

La Serie A ricomincia pure per i Campioni d’Italia con la diretta Sassuolo Napoli delle ore 18:30 in programma sabato 23 agosto 2025. Al Mapei Stadium la squadra allenata da Antonio Conte inizierà a difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno, il quarto della propria storia, in trasferta contro una compagine neopromossa nel massimo campionato, ovvero il Sassuolo.

Dopo esser retrocessi in maniera un po’ inaspettata visto quanto di buono fatto nelle stagioni precedenti, gli emiliani hanno saputo rialzarsi immediatamente vincendo il campionato di Serie B e tornando in questo modo a disputare il torneo a cui si erano iscritti nelle precedenti dodici annate. Gli uomini di mister Fabio Grosso hanno inoltre già affrontato un primo impegno nel 2025/2026.

Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Sassuolo è stato infatti capace di imporsi per 1 a 0 contro il Catanzaro e di qualificarsi così al turno successivo, quando dovrà invece vedersela contro il Como, mentre il Napoli farò in questo caso il suo esordio soltanto a dicembre, a partire dagli ottavi di finale.

I dubbi non mancano in casa partenopea nonostante una campagna acquisti davvero di primissimo livello che deve tuttavia fare i conti con l’infortunio rimediato dal centravanti titolare Romelu Lukaku. Proprio il nuovo arrivato Lorenzo Lucca sarà chiamato dunque a sostituire il belga dall’inizio ma la formazione neroverde non vuole certo svolgere il ruolo di vittima sacrificale, mirando alla salvezza fin da subito.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo adesso quelle che sembrano essere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Napoli, ragionando su chi potrebbero schierare i due allenatori. I neroverdi scenderanno in campo utilizzando il modulo 4-3-3 scelto dal tecnico Fabio Grosso che dovrebbe puntare su Turati, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig in difesa, Ghion, Boloca, Koné nel mezzo, Berardi, Pinamonti e Laurienté davanti. Per quanto concerne invece i partenopei mister Antonio Conte punterà quasi certamente sul 4-3-2-1 dall’inizio con Meret in porta protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus ed Olivera, Anguissa, Lobotka e De Bruyne a centrocampo mentre Politano, Lucca e McTominay formeranno l’attacco.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI, LE QUOTE

Le quote delle agenzie del calibro di Sisal e Snai sembrano concordare nell’indicare gli ospiti come favoriti per il successo finale nella diretta Sassuolo Napoli. Entrambi i bookmakers offrono la vittoria dei padroni di casa addirittura a 6.00 mentre il pareggio è fissato ad un non così distante 4.00. I tre punti dovrebbero andare ai campani se si considera infine che per Sisal il 2 è quotato a 1.57 e per Snai è invece pagato ancora a meno, ovvero a 1.53.