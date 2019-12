Diretta Sassuolo Napoli/ Streaming video tv: riscatto per Gattuso? (Serie A)

Sassuolo Napoli, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi ed è in programma domenica 22 dicembre 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo un digiuno di 4 partite il Sassuolo è tornato alla vittoria in campionato ottenendo i tre punti nel recupero contro il Brescia, sfida che era stata rinviata a causa della scomparsa del patron neroverde Squinzi. Una vittoria importante perché ha riportato in quota il Sassuolo, a 19 punti a braccetto con il Bologna e a +6 dalla zona retrocessione, massimo vantaggio dalla zona calda della classifica in questo campionato. E il Sassuolo vede ora a sole 2 lunghezze di distanza un Napoli più che mai in crisi. La prima partita di Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea è stata una vera e propria doccia gelata, una sconfitta interna contro il Parma inaspettata, anche alla luce dei progressi che la squadra aveva evidenziato nella sfida finale della fase a gironi di Champions League contro il Genk. Napoli al momento a -11 dalla Roma quarta e a -7 dall’Atalanta sesta, le ambizioni di qualificazioni europea, sia in Champions sia in Europa League, devono essere al momento congelate per fare i conti con una ripresa che deve essere prima psicologica che tecnica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli si potrà seguire in esclusiva sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sassuolo Napoli, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Pegolo, Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Gennaro Gattuso con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Lecce Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 5.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 4.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 1.60. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.50.



