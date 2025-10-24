Tutte le informazioni sulla diretta Sassuolo Parma, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Sassuolo Parma Primavera, ducali grande sorpresa

A chiudere il primo giorno di partite della nona giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Sassuolo Parma in programma per le 16.30, la sfida che verrà giocata avrà una grande importanza a livello di classifica visto che le due squadre stanno lottando per un posto nei playout, i neroverdi dopo l’ottimo campionato dell’anno passato in questa stagione sono partiti a rilento ma nelle ultime uscite stanno riuscendo a ottenere buoni risultati, ultimo un pareggio 0-0 in casa del Lecce, che li hanno portati con 14 punti al settimo posto a ridosso della zona playoff.

DIRETTA/ Genoa Parma (risultato finale 0-0): Suzuki para un rigore a Cornet! (19 ottobre 2025)

Per quanto riguarda i ducali invece solo poche giornate fa erano in testa alla classifica insieme al Genoa, ora con una sconfitta e un pareggio casalingo 2-2 con il Genoa, hanno perso diverse posizioni essendo scesi alla sesta posizione con 15 punti, l’ultima valida per la partecipazione alle final eight valide per lo scudetto, che sarebbe un ottimo risultato dopo la promozione dello scorso anno.

Diretta/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 0-0): succede poco, un punto a testa! (19 ottobre 2025)

Diretta Sassuolo Parma Primavera streaming video, come vedere la partita

Come tutte le altre sfide del Campionato Primavera anche la diretta Sassuolo Parma sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia, emittente che detiene i diritti su tutti i diritti sulla competizione, il canale di riferimento è il numero 60 del digitale terrestre mentre per lo streaming potranno essere utilizzate il sito sportitalia.it e l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi.

Formazioni Sassuolo Parma Primavera, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Sassuolo Parma del Campionato Primavera i due tecnici dovrebbero fare affidamento alla loro formazione tipo, quella che fino ad oggi ha regalato gli ottimi risultati, Emiliano Bigica quindi confermerà l’ultimo 4-3-3 mandato in campo con Nyarko, Campani, Vezzosi, Macchioni e Tampieri, Cardascio, Amendola e Seminari, Chiricallo, Frangella e Gabriele. Nicola Corrent invece dovrà fare a meno dello squalificato Nwajei e quindi nel suo 4-2-3-1 ci sarà Astaldi tra i pali, Marchesi e Mena terzini con Trabucchi e Conde a completare il reparto, Tigani e Konaté davanti alla difesa, Mikolajewski unica punta con alle spalle Cardinali, Plicco e Ciardi.

DIRETTA/ Lecce Sassuolo (risultato finale 0-0): Berardi non coglie l'attimo! (Serie A, 18 ottobre 2025)

Sassuolo Parma Primavera, possibile esito finale

La diretta Sassuolo Parma del Campionato Primavera dovrebbe essere una partita divertente, ricca di emozioni e occasioni da gol e che soprattutto dovrebbe essere caratterizzata da un numero di gol elevato visto che a sfidarsi sono due squadre forti alla ricerca di un posto per i playoff. Il risultato finale più facile da vedere è un ennesimo pareggio anche se per entrambe le squadre sarebbe senza dubbio meglio riuscire a ottenere una vittoria, che oltre che a migliorare la situazione di classifica andrebbe senza dubbio a risollevare il morale della squadra.