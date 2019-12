Diretta Sassuolo Perugia/ Streaming video Rai: neroverdi favoriti (Coppa Italia)

Sassuolo Perugia, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre 2019, per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2019-2020. Sassuolo Perugia, come tutte le altre sfide di questo turno, è un match di sola andata: in caso di pareggio serviranno i tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per decretare una squadra vincitrice, che agli ottavi affronterà il Napoli. La Coppa Italia mette di fronte in Sassuolo Perugia due formazioni che disputano campionati differenti, ma che sono uscite altrettanto bene dalla scorsa giornata. In Serie A infatti ha naturalmente destato scalpore il pareggio conquistato dal Sassuolo sul campo della Juventus, che per la prima volta in stagione non ha vinto allo Stadium. Molto pesante invece per il Perugia la vittoria conquistata contro il Pescara in un torneo di Serie B come sempre equilibratissimo. Chi continuerà a volare anche in Coppa Italia?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Sassuolo Perugia sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PERUGIA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Sassuolo Perugia. Per i neroverdi confermiamo Turati fra i pali dopo la domenica di gloria allo Stadium, ci saranno però dei cambiamenti, ad esempio con l’inserimento di Peluso a sinistra; soprattutto è il centrocampo a essere soggetto a possibili modifiche, perché in mediana Roberto De Zerbi ha abbondanza e potrebbe anche fare il 100% di cambi attingendo ai vari Bourabia, Duncan, Mazzitelli e Obiang. In attacco c’è meno scelta, potrebbe essere la chance giusta per il giovane Raspadori. Nel Perugia di Massimo Oddo invece potrebbe essere proprio l’attacco il reparto più soggetto a cambi, perché ci sono Falzerano, Falcinelli e Melchiorri che puntano a una maglia da titolare per oggi pomeriggio al Mapei Stadium.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Sassuolo Perugia basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Come prevedibile, la squadra di casa parte favorita: il segno 1 infatti è quotato a 1,55, mentre poi si sale fino a 4,25 in caso di pareggio (segno X) e il segno 2 invece varrebbe ben 5,50 volte la posta in palio in caso di vittoria del Perugia.



